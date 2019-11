Zaprli križišče Šolske in Dilančeve ulice

22.11.2019 | 08:40

Slika je simbolična (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - Danes in jutri bo med 7. in 17. uro zaradi sanacije popolnoma zaprto križišče Šolske in Dilančeve ulice v novomeškem mestnem jedru. Kot so sporočili iz občine, obvoz ne bo urejen, prevoz preko območja gradbišča pa dovoljen v dogovoru z vodjem gradbišča.

V soboto bodo izvajali tudi nujna vzdrževalna dela na Dilančevi in delu Šolske ulice. Ker bodo dela potekala tudi na parkirnih prostorih, mestna občina prosi stanovalce, da med 7. in 17. uro umaknejo svoja vozila.

M. Ž.