Zaradi neprilagojene hitrosti zletela s ceste

22.11.2019 | 09:20

Foto: Arhiv DL

Šentjernejski policisti so bili včeraj nekaj po 9. uri obveščeni o prometni nesreči v Dolenjem Mokrem Polju. Opravili so ogled in ugotovili, da je 19-letni voznik, ki je peljal osebni avtomobil iz smeri Šentjerneja proti Novem mestu, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelj se je v nesreči lažje poškodoval.

Nekaj po 15. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti pri Petrovi vasi. Črnomaljski policisti so ugotovili, da je 24-letna voznica, ki je vozila osebni avtomobil iz smeri Črnomlja proti Semiču, zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Voznica in potnica sta se v nesreči lažje poškodovali.

Pijan trčil v leseno ograjo

V Križah v okolici Novega mesta je sinoči, nekaj po 19. uri 67-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v leseno ograjo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,17 miligramov alkohola. O kršitvah bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vozil pod vplivom prepovedanih drog

Topliški policisti so med kontrolo prometa na Lazah ustavili 39-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili opravljanje hitrega testa za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog. Test je bil pozitiven, zato so kršitelju odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob denar in vstopnice

V noči na četrtek je v Vinici nekdo vlomil v gostinski lokal ter odnesel denar in vstopnice za prireditev. Škode je za okoli 400 evrov.

Iz odklenjenega avtomobila odnesel nahrbtnik

V Brezovem logu je v noči na četrtek neznanec iz odklenjenega osebnega avtomobila odnesel nahrbtnik z dokumenti, ključi in denarjem. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 300 evrov.

Zalotili so jih lastniki

V naselju Pot na Gorjance v Novem mestu so sinoči nekaj po 18. uri neznanci izkoristili krajšo odsotnost stanovalcev in poskušali vlomiti v stanovanjsko hišo. V trenutku, ko so vlamljali, so se domov vrnili stanovalci, storilci pa so pobegnili. Odtujili niso ničesar, policisti nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilcev.

Skrivali so se na vagonu

Policisti PMP Dobova so med kontrolo tovornega vlaka, ki je na vstop v Slovenijo pripeljal osebne avtomobile, na enem izmed vagonov našli skrite tri državljane Afganistana in državljana Sirije, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.