Zahvala krvodajalcem jubilantom

22.11.2019 | 11:30

Stane Butalin in Ivan Pavc sta priznanje prejela za 130-krat darovano kri. (Foto: OZRK Novo mesto)

Jelka Nilič je kri darovala 120-krat.

Novo mesto - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto (OZRK) je včeraj podelilo priznanje krvodajalcem jubilantom Mestne občine Novo mesto. Povabili so jih sicer na splavarjenje po Krki, a je to večdnevni dež preprečil, zato so se jim za njihovo humano delo zahvalili v restavraciji na Loki.

Na srečanje so tokrat povabili 48 jubilantov, ki so kri darovali od 30- pa vse do 130-krat. Med rekorderji so za največkrat darovano kri priznanja prejeli Jelka Nilič za 120-krat ter Stane Butalin in Ivan Pavc za 130-krat darovano kri. V okviru novomeškega Rdečega križa bodo letos v vseh osmih občinah in v tovarni zdravil Krki podelili 330 priznanj krvodajalcem jubilantom, je sporočila sekretarka OZRK Barbara Ozimek.

»Krvodajalstvo je največje človekoljubno dejanje in posameznikova prostovoljna odločitev, da človek pomaga sočloveku z darovanjem dela sebe,« je v nagovoru dejala predsednica OZRK Vesna Dular in poudarila, da je novomeški Rdeči križ z različnimi dejavnostmi letos spodbudil že 4590 darovanj krvi, od tega se je za to odločilo 387 mladih, da so se prvikrat udeležili krvodajalskih akcij. »Dokler bomo imeli toliko krvodajalcev, ki redno vsake tri ali štiri mesece darujejo kri, se nam ni bati, da bi krvi v Sloveniji zmanjkalo,« je izpostavila.

Zahvalo in čestitke krvodajalcem so izrekli tudi direktorica novomeške občinske uprave Vida Čadonič Špelič, predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto zdravnica Mojca Šimc in predstavnik Rdečega križa Slovenije Boštjan Novak.

M. Ž., Foto: OZRK Novo mesto

