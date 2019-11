Kmečke ženske znova navdušile

22.11.2019 | 17:00

Kmečke ženske so poskrbele za obilo zabave.

Metlika - Članice Društva kmečkih žena Metlika že po tradiciji vrsto let pripravljajo v tukajšnjem kulturnem domu Jesenski večer. Sinoči so do zadnjega kotička napolnile dvorano in poskrbele za urico dobre volje. Znova so dokazale, da se ne znajo dobro sukati le okrog štedilnikov, ampak da se še kako dobro znajdejo tudi na odru. Predsednica društva Mojca Mežnaršič pa je potrdila, da ni uspešna le pri vodenju društva, ampak da zna uspešno sukati tudi svinčnik, ko je potrebno napisati scenarij za prireditev.

Kmečke ženske, ki so medse povabile tudi Marjana Končarja z njegovo harmoniko, so se predstavile v vlogi pevk, »glasbenic«, plesalk in igralk. Pestro dogajanje na odru pa je z zgodbo o teti iz Amerike in torbici, ki jo je dobila od nje, na šaljiv način prepletala Ana Mokrovič.

Če so nedavno članice Društva kmečkih žena Metlika ob obisku evropskega parlamenta v Bruslju poskrbele tudi za promocijo belokranjske pogače, so s tokratnim nastopom dokazale, da bi se izven občinskih meja lahko predstavile tudi še s čim drugim kot le s hrano.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

