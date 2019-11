Predloga proračunov v javni razpravi

22.11.2019 | 15:30

Mirnopeški svetniki so sinoči soglasno poslali predloga proračunov za prihodnji dve leti v javno razpravo. (Foto: M. Ž.)

Mira Barbo je občinskemu svetniku podrobno predstavila oba proračuna.

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na sinočnji seji v prvi obravnavi potrdili predloga proračunov za leti 2020 in 2021 ter ju s tem poslali v javno razpravo, ki bo potekala do vključno 8. decembra, nato pa bodo v drugo o njima odločali pred iztekom leta. Kot je povedal župan Andrej Kastelic, bi se s sprejemom na decembrski seji izognili začasnemu financiranju, s pripravo proračunov za dve leti pa lahko dolgoročneje načrtujejo naložbe.

Oba predloga sta po besedah župana visoko zastavljena, kar velik je v obeh proračunih pa je tudi delež, ki ga načrtujejo za naložbe. V prihodnjih dveh letih bo tako posebna pozornost veljala področju cest, katerega so v zadnjih zavoljo ostalih velikih naložb, kot so bili izgradnja nove šole z vrtcem in športne dvorane pri šoli ter njihovega dela suhokranjskega vodovoda, razen rednega vzdrževanja dali zanemarili.

Svetnikom in svetnici je oba predloga proračunov podrobno predstavila Mira Barbo. Proračunski prihodki za leto 2020 so načrtovani v višini nekaj več kot 4,5 milijona in za leto 2021 nekaj manj kot 5,1 milijona evrov, odhodki za prihodnje leto pa v višini dobrih 4,4 milijona in za leto 2021 4,9 milijona evrov. Od tega je za naložbe v letu 2020 načrtovanih 40,55 odstotkov, leto kasneje pa 47,86 odstotkov vseh odhodkov.

Med drugim je občinski svet sprejel tudi letne programe socialnega varstva, kulture in športa za letošnje leto. Javni razpis za sofinanciranje programov društev bo občina objavila v decembru, in sicer je za programe socialnega varstva namenjeno 7.000 evrov, športa 14.130 in kulture 9.000 evrov.

M. Ž.