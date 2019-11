Reševalcem novo vozilo

22.11.2019 | 14:30

Direktorica za slovensko tržišče v podjetju Krka Mojca Prah Klemenčič, krška podžupanja Ana Somrak, direktorica zdravstvenega doma Krško Tatjana Fabjančič Pavlič in kostanjeviški župan Ladko Petretič (z leve) (Foto: M. L.)

Predstavnica enote nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Krško Andreja Kerin (Foto: M. L.)

Zdravstvenovzgojni center je predstavila njegova vodja Helena Žulič (tretja z leve). Tatjana Omerzu je igrala na citre. (Foto: M. L.)

Krško - V Zdravstvenem domu Krško so včeraj na priložnostni slovesnosti pred stavbo uradno predali v uporabo novo sodobno reševalno vozilo, ki je skupaj z opremo stalo 160.000 evrov. Denar so prispevali Zdravstveni dom Krško dobrih 82.000, ministrstvo za zdravje 49.000, občina Krško 20.000, farmacevtsko podjetje Krka 7.000 in občina Kostanjevica na Krki dobrih 1.700 evrov.

Ob predaji vozila so zbrane nagovorili direktorica krškega zdravstvenega doma Krško Tatjana Fabjančič Pavlič, krška podžupanja Ana Somrak, kostanjeviški župan Ladko Petretič, direktorica za slovensko tržišče v podjetju Krka Mojca Prah Klemenčič, nekdanji direktor Zdravstvenega doma Krško Rudolf Ladika in Andreja Kerin, ki je je predstavila reševalno vozilo in delo osebja nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Krško.

Po prevzemu vozila so na priložnostni slovesnosti uradno odprli nove prostore zdravstvenovzgojnega centra v kleti stavbe. Cilje centra je predstavila njegova vodja Helena Žulič. Odprtje prostorov je pospremila Tatjana Omerzu na citrah.

M. L.

