Požar v bloku, na Krki bela peneča snov

22.11.2019 | 18:15

V bloku v Krškem je zagorela napa. (Foto: M. B.)

Na Cesti 4. julija v Krškem je ob 15.42 zagorela napa v kuhinji stanovanja. Gasilci PGE Krško so požar pogasili, prezračili stanovanje, evakuirali stanovalce v bloku in opravili pregled s termovizijsko kamero. Kuhinja v stanovanju je delno uničena.

Na gladini reke Krke pri Medičevi ulici v Novem mestu so ob 10.20 opazili belo penečo snov. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da neznana snov priteka v potok Bezgavec pri ulici Livada in nato v reko Krko. Na kraju so bili policisti ter inšpektor za okolje in prostor.

V pekarni se je poškodoval delavec

Na Gasilski cesti v Grosupljem v pekarni Grosuplje se je malo pred pol dvanajsto uro poškodoval delavec. Posredovali so reševalci RP Ljubljana, ki so poškodovanca imobilizirali ter prepeljali v bolnišnico. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

M. Ž.