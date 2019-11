Pride tudi predsednik vlade. Bo pel?

23.11.2019 | 08:00

Tamburaška skupina Dupljak bo s sobotnim koncertom v Kočevju obeležila 20 let delovanja.

Fara, Kočevje - Tamburaška skupina Dupljak iz Fare v Kostelu, ki ji poseben zvok daje večglasno petje in tamburaški inštrumenti bisernica, brač, bugarija, berda, katerih zven se prepleta z diatonično harmoniko in cajonom, že dvajset let ohranja glasbeno izročilo doline zgornje Kolpe.

Pozna jo ne le televizijsko in radijsko občinstvo, tudi predsednikom držav ali vlad so peli in godli. Ljudskim skladbam iz domačega kraja, Kostela, Slovenije in tujine, priredbam slovenskih in svetovnih zimzelenih melodij, dalmatinskim in narodno zabavnim skladbam, so prisluhnili tudi nekdanji slovenski predsednik dr. Janez Drnovšek, hrvaški predsednik Stipe Mesić in avstrijski vicekancler Alois Mock, Slovenijo so na različnih dogodkih zastopali v Belgiji, na Češkem, v Srbiji, Makedoniji ... So udeleženci narečnih festivalov pri nas in dvakratni zmagovalci festivala Etno Kostel.

Dupljak, razlaga vodja skupine Marjan Lisac, pomeni v kostelskem narečju dvolitrski bokal vina. Menda je po prvemu litru, ki ga je zasedba na začetku svoje poti zlila po grlu, je luč zagledala njihova najbolj prepoznavna skladba »Na riti imaš piko«. Bili so to časi, ko sta bila del zasedbe legendarna Vasilije Vasko Polič, sicer vrhovni sodnik, in Matija Krkovič Tiče, ki je igral na 150 let stari diatonični harmoniki.

V dvajsetih letih so izdali štiri zgoščenke: Dupljakof Čušpajs, Dupljakof Cingu Lingu, Dupljakof Kostevček in Dupljakof Špancir. Ob jubileju, na katerega vabijo danes, 23. novembra, ob 19. uri v kočevsko športno dvorano, pa bodo izvajali tudi skladbe s petega albuma Dupljakof 20.

Današnji Dupljakof-ci so: Marjan Lisac ml. (berda, vokal) - vodja skupine, Aleš Marolt (bisernica, vokal), Borut Česnik (brač, vokal), Sašo Križ (bugarija, kitara, vokal), Dušan Kranjc (diatonična harmonika, cajon, vokal) ter pevki Maja Mišmaš in Tina Južnič. V goste so povabili Prifarske muzikante, Tanjo Žagar, Tonija Verderberja, Romana Zupančiča, Andraža Hribarja, Žigo Bižala, Tadeja Miheliča, Miho Goršeta, Tonija Obranoviča, Milana Hribarja, Matijo Mariniča in klapo Galeb. Pa še to: Poseben gost koncerta bo tudi predsednik vlade Marjan Šarec. Bo pel?

M. G.