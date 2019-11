Novomeška bolnišnica: kadra premalo, a zaenkrat še gre

23.11.2019 | 19:30

Novomeška splošna bolnišnica (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto se, podobno kot v drugih tovrstnih zavodih po državi, srečujejo s pomanjkanjem kadra zdravstvene nege in to predvsem zaradi okrepljene dnevne odsotnosti. Težave s kadrom imajo praktično na vseh bolnišničnih oddelkih, vendar z razpisi, novimi zaposlitvami in reorganizacijo še uspevajo zagotavljati nemoteno delo.

V zdravstveni negi imajo sicer nekaj manj kot 570 zaposlenih oz. 11 bolničarjev, 292 srednjih medicinskih sester, 252 diplomiranih medicinskih sester in 13 diplomiranih babic, so v novomeški bolnišnici navedli za STA.

Zaradi pomanjkanja kadra zdravstvene nege sicer v tej dolenjsko-belokranjski bolnišnici niso bili potrebni takšni ukrepi, ki bi jih občutili bolniki, omenjeni kader pa ob menjavi za zdaj uspevajo nadomeščati z razpisi za nova delovna mesta.

Ocenili so, da je odziv na razpise še ustrezen, hkrati pa se zavedajo, da bo vse težje, "ker preprosto ne bo več odziva zaradi težkih pogojev dela in odgovornosti, ki jo ta kader nosi, pa tudi zaradi (pre)nizkih plač".

Nadomeščati morajo sicer predvsem tako imenovani naravni odliv zaposlenih. V prihodnjih dveh ali treh letih pričakujejo več upokojitev, tako da bodo potrebovali več kot 100 novih medicinskih sester. Pri nadomeščanju teh računajo na območno srednje šolstvo, v oddelke katerega se letno vpiše približno 40 dijakov.

"Dozdajšnjo fluktuacijo smo uspeli nadomeščati z novimi zaposlitvami, letos pa z reorganizacijo in združevanjem oddelkov racionaliziramo proces dela in s tem tudi število zaposlenih. Smo optimistični in pričakujemo, da bomo odhode ustrezno nadomestili," so poudarili.

Kadra zdravstvene nege sicer v tujini še ne bodo iskali. Menijo tudi, da je problem tuje delovne sile predvsem neznanje slovenščine.

V novomeški bolnišnici so povzeli, da je organizacijo njihovega dela do določene mere otežila tudi izvršitev dokumenta o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi, vendar so odhode na področjih, kjer je največ zahtev po diplomiranih medicinskih sestrah, ustrezno nadomeščali že pred leti. "Seveda je še nekaj adaptivnih ovir, ki pa jih sproti razrešujemo," so še zapisali.

Splošna bolnišnica Novo mesto pokriva območje jugovzhodne Slovenije. Z določenimi dejavnosti pokriva tovrstne potrebe do približno 140.000 prebivalcev. Skupaj s storitvami, ki jih ne pokriva brežiška bolnišnica, pa do približno 180.000 prebivalcev. Premore nekaj manj kot 400 ležišč.

L. M.