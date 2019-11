Rdeči križ podari in išče

23.11.2019 | 10:20

Novo mesto - V Humanitarnem centru Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto na Drski lahko podarijo: nove vzmetnice in latofleks različnih velikosti, enojne postelje, dve postelji 160 x 200 cm, pograd, posteljo 90 x 190 cm in 120 x 200 cm z vzmetnico, fotelj (enosed), omaro za mladinsko sobo, klubsko mizico, dve pisalni mizi v črki L, tiskalnik Laser Yet A3 format, jedilno mizo, kuhinjsko pipo in 10 litrski bojler.

Potrebujejo pa: manjši kuhalnik, manjši električni štedilnik, štedilnik na trda goriva, hladilnik, mikrovalovno pečico, pralni stroj, sesalnike, stojalo za sušenje perila, vzmetnico 90 x 200 cm, hrastove trame, otroški voziček, stolček za hranjenje otroka, sobno kolo, več otroških koles in moško kolo.

Vse informacije nudijo na OZRK Novo mesto, tel.: 07/ 39 33 121, e: novo-mesto.ozrk @ozrks.si. OZRK Novo mesto ima tudi razdelilnico hrane, kjer socialno šibki dobijo topli obrok vsak delovni dan ob 12. uri, in kopalnico, v kateri se lahko stuširajo in operejo oblačila.

Po rabljena oblačila in obutev lahko pridete vsako sredo od 13. ure do 16. ure. S seboj prinesite osebno kartico uporabnika, ki jo dvignete na Centru za socialno delo v Novem mestu.

