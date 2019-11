Na mantrailing šolanju 33 psov

23.11.2019 | 09:15

Pri se učijo sledenja po vonju človeka. (Foto: osebni arhiv S.P.A.)

Brežice - V Brežicah so v oktobru in novembru potekali trije mantrailing vikendi, ki se jih je udeležilo 33 psov in njihovih vodnikov. To je bila že peta zaporedna izvedba intenzivnega tri dnevnega urjenja mantrailing psov, ki se učijo sledenja po osebnem vonju.

Vikend izobraževanje poteka pod vodstvom mednarodno licencirane mantrailing inštruktorice in vodnice reševalnega psa Simone Potočar Agrež ter njene ekipe, poleg številnih treningov pa so pasji dogodivščini v Brežicah dodana tudi predavanja in seveda druženje.

Kot je sporočila Potočar Agreževa, so intenzivna urjenja organizirana v jesenskem in spomladanskem obdobju, vodniki s psi pa v Posavje prihajajo iz vse Slovenije. Vsakokrat so nastanjeni v Mladinskem hotelu Brežice, ki v krogih pasjih prijateljev nedvomno velja za eno najbolj prijaznih nastanitev in nič drugače ni bilo tudi tokrat, je dodala. Mantrailing psi se bodo v Brežice vrnili znova že februarja.

M. Ž., Foto: osebni arhiv S. P. A.

Galerija