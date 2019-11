Gradac ima lepo cesto, kaj pa tretja razvojna os

23.11.2019 | 11:45

Obnovljeno cesto skozi Gradac so odprli župan Darko Zevnik, ministrica Alenka Bratušek in vršilka dolžnosti direktorice direkcije za infrastrukturo Monika Pintar Mesarič. (Foto: I. Vidmar)

Gradac - Včeraj popoldne je bilo v Gradcu v Beli krajini slovesno. Uradno so odprli obnovljeno regionalno cesto skozi kraj, na kar so krajani čakali že zelo dolgo, a Belokranjci so si želeli od ministrice Bratuškove slišati predvsem kakšno konkretno obljubo o gradnji ceste tretje razvojne osi, ki je edina rešitev za čedalje bolj gost predvsem tovorni promet prek Gorjancev in učinkovito prometno povezavo Bele krajine in predvsem njenega gospodarstva z ostalo Slovenijo.

Blizu dva milijona evrov je stal in blizu dva kilometra je dolg obnovljen del regionalne ceste med Metliko in Črnomljem skozi Gradac. Štiri petine naložbe je plačala direkcija za infrastrukturo, preostalo pa metliška občina. V sklopu obnove so zgradili 1700 m pločnikov in 600 m kolesarske steze, postavili razsvetljavo, uredili dve avtobusni postajališči, precejšen zalogaj pa je bil tudi 150 m dolg podporni zid ob Lahinji.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se je zahvalila tako izvajalcu, Direkciji za ceste, kot tudi metliški občini za zgledno sodelovanje da so pripeljali h koncu to kar tudi na ravni države relativno kar veliko naložbo. »Kot ministrica za infrastrukturo se zavedam, da Slovenija ni samo Ljubljana, da je potreb po obnovi infrastrukture po vsej Sloveniji veliko tako na cestnem kot na železniškem delu. V času krize je bila naša infrastruktura zapostavljena, zadaj pa dve tri leta že držimo tempo, s katerim bomo naše ceste v doglednem času lahko spravili v normalno stanje. V času, kar sem ministrica za infrastrukturo, smo uspeli zgraditi, obnoviti in dograditi 360 kilometrov cest, zaključenih je bilo 260 projektov. Res pa je, da se največ govori o dveh največjih projektih - o drugem tiru in tretji razvojni osi, ki je povezana tudi z vami. Ta dva projekta nam je uspelo spraviti z mrtve točke, a je še daleč od tega, da je izzivov, povezanih s tema dvema projektoma konec, vendar verjamem, da je tudi v državnem zboru zdaj prišlo do zavedanja, da sta ta dva projekta za našo državo tako nujna, da bo konec metanja polen pod noge. Kar se tiče tretje razvojne osi je res več stvari pripeljanih do tega, da se lahko začne graditi, na severnem delu, a to ne pomeni, da je južni del v mojih očeh zapostavljen,« je poskušala Belokranjce potolažiti Bratuškova in dodala, da imajo želje povsod po Sloveniji, in prosila za razumevanje tega, da je ona kot ministrica odgovorna za celo Slovenijo.

Župan Darko Zevnik je poudaril, da jim je s to obnovo uspelo celovito urediti naselje Gradac. »Želja po primerni cestni ureditvi se je pojavila že pred desetletji. uresničitev je bila možna le na en način - v sodelovanju z direkcijo za infrastrukturo. Občina je pripravila projektno dokumentacijo, na osnovi katere smo sklenili dogovor o sofinanciranju in leta 2017 začeli delati ter dela zaključili letos aprila. Obnova Gradca je bila izvedena na enak način kot rekonstrukcija Grma. Pripravljeno pa imamo tudi že projektno dokumentacijo za Primostek,« je v svojem govoru med drugim povedal župan in se obrnil proti ministrici in napovedal, da lahko Metličane na ministrstvu pričakujejo januarja, da se bodo dogovorili za naslednje naložbe. Povedal ji je, da so njihova pričakovanja v zvezi z nadaljnjo obnovo cest velika in da je med potjo iz Ljubljane lahko videla, da so tudi upravičena.

I. Vidmar

