Oborožena skupina, oblečena v maskirna oblačila, ob državni meji

23.11.2019 | 17:20

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - Policisti Policijske uprave Novo mesto so med izvajanjem nalog varovanja državne meje, v okviru katerih so danes opravljali poostren nadzor na območju Planinskega polja, neposredno ob državni meji, opazili skupino oboroženih oseb, oblečenih v maskirna oblačila. Orožje oziroma predmete podobne orožju so sedmim osebam zasegli in jih poslali v analizo, kjer bo opravljena kategorizacija orožja, so sporočili iz PU Novo mesto.

Z vsemi osebami so opravili identifikacijske postopke in razgovore. V neposredni bližini so našli še en odvržen kos orožja, ki so ga prav tako poslali v analizo. V primeru ugotovljenih kršitev bodo zoper kršitelje uvedli prekrškovni postopek.

Osebi, ki je pripadnik samooklicane skupine (vardist), so izdali plačilni nalog zaradi lažne naznanitve prekrška. Policisti so o ugotovitvah seznanjali pristojno državno tožilko, ki v ravnanju oseb ni prepoznala elementov kaznivega dejanja, zato bomo na okrožno državno tozilstvo podali poročilo po 148/10. členu Zakona o kazenskem postopku, kot smo to storili v vseh dosedanjih primerih.

Ob tem so poudarili, da policija podpira spremembe zakonodaje, ki prinašajo večjo učinkovitost policije pri preiskovanju in preprečevanju tovrstnih odklonskih pojavov, ki pomenijo varnostno tveganje in ovirajo policijo pri njenem delu ter ob tem pri ljudeh povzročajo prestrašenost in zgražanje. Predlagane spremembe zakonodaje s področja prekrškov in kaznivih dejanj se zato nanašajo na posamezne izvršitvene oblike v okviru izdajanja za vojaške in uradne osebe, so dodali in še poudarili, da je policija edina sila, ki ji ustava in zakoni dovoljuje nadzor državne meje poleg slovenske vojske.

M. Ž.