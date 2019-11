Znova bela peneča snov na gladini potoka

23.11.2019 | 18:30

Foto: Arhiv DL

Na gladini potoka Bezgavec pri ulici Bršljin v Novem mestu so malo po deseti uri ponovno opazili belo penečo snov. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da neznana snov priteka v potok Bezgavec pri ulici Livada. Obveščeni so bili policisti ter inšpektor za okolje in prostor, ki bodo raziskali vzrok onesnaženja.

M. Ž.