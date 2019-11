Luka je rešil dan

24.11.2019

Luka Lapornik je dosegel 26 točk, od tega 5 trojk. (Foto: B. B.)

Jure Balažić je s koši v ključnih trenutkih Krko ohranjal v igri za zmago. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 8. krogu lige ABA vknjižili tesno a pomembno zmago proti Igokei. Mož odločitve je bil Luka Laporniki ki je 12 od svojih 26 točk dosegel v zadnji četrtini, vključno s štirimi točkami v zadnji minuti, s katerimi je zaostanek 72:75 uspel preobrniti v zmago s 76:75 (15:25, 39:46, 62:63).

Igokea je vodila praktično celo tekmo, nekajkrat tudi za deset točk. V prvem delu Krko so pestile predvsem številne izgubljene žoge (9 samo v prvi četrtini), škripalo pa je tudi v obrambi, tako da so gostje na odmor odšli s prednostjo 46:39. Igra Novomeščanov tudi v drugem polčasu dolgo časa ni stekla in ko se je po trojki Greena v 26. minuti na semaforju izpisalo pri 56:45 za Igokeo, se je pot do zmage zdela že skoraj nemogoča.

Prelomni trenutek se je zgodil dobro minuto pred koncem tretje četrtine, ko je Stević s prekrškom zaustavil prodor Lapornika, Lešić pa je pri tem nad branilcem Krke naredil še nešportno osebno napako. Lapornik je zadel 3 od 4 prostih metov, Krka pa je dobila še napad, ki ga je s trojko zaključil kapetan Jure Balažić, in ekipi sta bili kar naenkrat spet povsem skupaj (59:61).

V zadnji četrtini si nobena od ekip ni ustvarila občutnejše prednosti in ko je robustni Gagić 45 sekund pred koncem Igokeo odpeljal na 75:72, je vse kazalo, da se Krka tokrat ne bo izvlekla. K sreči je imel Lapornik drugačne načrte. Po minuti odmora je najprej hitro zaključil napad z atraktivnim zabijanjem za 74:75, nato pa je po zgrešenem metu Evansa v svoje roke vzel tudi zadnji napad svoje ekipe. Poskus prodora se mu sicer ni najbolje posrečil, a je Wright dve sekundi pred koncem nad njim storil precej nespametno osebno napako in Lapornik je dobil dva prosta meta. Oba je zadel, nato pa še presekal podajo v zadnjem napadu gostov, tako da je Krka na koncu vpisala četrto zmago.

Poleg Lapornika, ki je s statističnim indeksom 31 kandidat za najkoristnejšega igralca kroga, se je z zelo učinkovito igro in koši v pomembnih trenutkih izkazal še kapetan Balažić (13 točk, met za tri 3/4), 11 točk je dodal Ivan Ramljak.

Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 750, sodniki: Hordov (Hrvaška), Juras, Arsenijević (oba Srbija).

Krka: Cosey 9 (0:1), Jones 6, Marinelli 3 (3:4), Balažič 13, Jošilo 8, Lapornik 26 (5:6), Ramljak 11.

Igokea: Wright 5 (0:1), Evans 7 (3:5), Lešić 10 (4:5), Kariniauskas 5 (1:2), Green 13 (6:8), Stević 15 (3:3), Vaughn 5, Gagić 15 (7:7).

Prosti meti: Krka 8:13, Igokea 24:31.

Met za tri točke: Krka 10:27 (Lapornik 5, Balažič 3, Cosey, Ramljak), Igokea 3:11.

Osebne napake: Krka 30, Igokea 22.

B. B.

