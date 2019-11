Vokalnih 5, ki jih je v resnici šest

24.11.2019 | 08:20

Dekleta zasedbe Vokalnih 5 pojejo od tri do petglasno.

Tine Bec, umetniški vodja Vokalnih 5, za klavirjem.

Jure Klenovšek

Bučka - Pevska skupina Vokalnih 5, zasedba Kulturnega društva Bučka, je sinoči povabila na tradicionalni, že 4. koncert, tokrat za spremembo ne v kulturni dom, ampak v cerkev sv. Matije. Tu so mladi glasovi šestih deklet zveneli še bolj ubrano in čisto.

Ja, čeprav jim je ime Vokalnih 5, v skupini že od nastanka jeseni 2016 prepeva šest deklet, ki prihajajo z Bučke ter iz sevniškega konca. To so: Suzana Lavrič, Eva Camloh, Simona Golob, Magdalena Kocjan, Nežka Janc in Petra Stopar. Njihov umetniški vodja je Tine Bec, ki jih je tudi tokrat spremljal za klavirjem. Pevke so se predstavile pestrim repertoarjem, od cerkvenih do slovenskih ljudskih in narodnih pesmi - za marsikatere od njih je priredbo napisal Bec.

Številno občinstvo pa je uživalo tudi v nastopu gosta Jureta Klenovška, ki kot solist popestri razne dogodke in praznovanja. Pevec prihaja iz Zabukovja in že nekajkrat se je predstavil na samostojnih koncertih.

Dekleta iz skupina Vokalnih 5 se poznajo iz glasbene šole, vse so že prepevale v različnih pevskih sestavih, tako da imajo že kar nekaj pevskih izkušenj. Vadijo enkrat tedensko na Bučki. Prepevajo različne zvrsti glasbe, od tujih pesmi do slovenskih popevk, zimzelenih in slovenske ljudske pesmi. Odlikuje jih od tri do petglasno petje.

Letos so gostovale v Črni gori, kjer so imele koncert skupaj z MePZ Lisca, udeležujejo se različnih prireditev, srečanj vokalnih skupin, pojejo tudi na porokah in osebnih zabavah. Kot pravijo, se rade odzovejo vsakemu povabilu. Vesele so, da so bile letos novembra nagrajene na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb na gradu Rajhenburg v Brestanici, ki ga vsake dve leti organizira JSKD RS. Za izbran izbor skladb so prejele zlato priznanje (ki je že drugo zapored, prvega so osvojile na tekmovanju v letu 2017) in posebno priznanje za najboljšo izvedeno skladbo iz obdobja renesanse.

Besedilo in foto: L. Markelj

