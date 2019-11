Krki v Mariboru ni šlo, Žužemberčani zmagali na Ravnah

24.11.2019 | 08:45

Foto: S. Vesel/arhiv DL

Novo mesto - Odbojkarjem Krke sinoči v štajerski prestolnici ni uspelo presenetiti vodilnega moštva prve slovenske odbojkarske lige, Maribora, s katerim so se pomerili že drugič v tem tednu. Potem ko so v po slabše začetem prvem nizu v končnico vstopili skoraj poravnani in ga na koncu izgubili z 21:25, so Novomeščani v nadaljevanju tekme povsem popustili, v drugem nizu osvojili le devet točk. Še najbolje so Krkini odbojkarji začeli tretji niz, ko so vodili vse do osme točke, a so potem domačini znova ulovili ritem in tekmo dobili s 3:0.

Najbolj izkušeni Krkin igralec Martin Kosmina po tekmi ni skrival razočaranja: »Spet smo slabo odigrali, koncentracija je bila premajhna in tako se proti takšni ekipi Maribora ne da igrati,« je povedal.

Kljub porazu Krkini odbojkarji ostajajo na tretjem mestu prvenstvene lestvice, v desetem krogu pa se bodo v sredo, 4. decembra, ob 20. uri doma pomerili s četrtouvrščeno Panvito Pomgradom. Z odbojkarji Maribora se bodo Novomeščani v prihodnjo sredo pomerili še tretjič v desetih dneh, tokrat na povratni tekmi četrtfinala pokala Slovenije.

Maribor : Krka 3:0 (21, 9, 16)

Maribor: Hafner, Planinšič 3, Mulec 6, Detela 6, Koblar 2, Možič 15, Donik 9, Uremovič 3, Bračko 1, Kovačič, Herman, Bogožalec 1, Košenina (L), Šijanec (L)

Krka: Hafner 1, Erpič 3, Kosmina 12, Drobnič 7, Travnik, Pucelj, Lindič 3, Kumer 4, Ogulin, Renko, Dimič, Ožbalt (L), Borin (L).

Lestvica: 1. Maribor 26, 2. Salonit Anhovo 23, 3. Krka 17, 4. Panvita Pomgrad 14, 5. Hiša na kolesih 12, 6. Hoče 9, 7. Črnuče 6, 8. Šoštanj Topolšica 1.

Bolj uspešni kot Novomeščani so bili tokrat Žužemberčani, ki so v osmem krogu druge lige v gosteh s 3:2 premagali ravenski Fužinar, na lestvici pa so z desetimi točkami sedmi.

Niz dobrih iger nadaljujejo tudi odbojkarice novomeškega TPV, ki so v osmem krogu druge ženske lige zahod doma s 3:0 ugnale škofjeloški Lubnik in so na lestvici četrte.

V moški tretji ligi je Kostanjevica v gosteh s 3:0 ugnala Črnuče ACH III in je na lestvici prva, tretjeuvrščeno Kočevje pa je prav tako v gosteh s 3:1 premagalo Brezovico.

V tretji ženski ligi zahod so odbojkarice TPV II doma z 0:3 izgubile s Triglavom II.

I. V.