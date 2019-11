Začeli brez inštrumentov, danes pa …

24.11.2019 | 09:30

Tamburaška skupina Izvor (Foto: I. Vidmar)

Metlika - Tamburaška skupina Društva Žumberčanov in prijateljev Žumberaka Metlika Izvor je sinoči v Kulturnem domu Metlika praznovala desetletnico delovanja. V programu, v katerem so kot gostje med drugim nastopili tudi tamburaši novomeškega društva Žumberak Klasje in s plesom in petjem tudi folklorna skupina metliškega društva, so tamburaši prikazali prvo desetletje delovanja od prvih vaj, na katerih so člani izbirali glasbila, na katera bodo igrali, in se učili najbolj enostavnih skladbic, kot sta Kuža pazi in Lepa Anka, do danes, ko so svoje znanje že precej izmojstrili.

I. Vidmar

