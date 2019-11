Nič ni ostalo doma

24.11.2019 | 10:30

Vsi zmagovalci 41. Glasa mladih (Foto: I. Vidmar)

Črnomelj - Nagrade enainštiridesetega Glasa mladih so se razpršile po Sloveniji. Prav vse so šle na ono stran Gorjancev in prek Kočevskega Roga. Zmagovalka avtorskega Glasa mladih je Nina Suljič iz Trebelnega, ki je ob klavirju zapela svojo skladbo Padam.

Najboljša med osnovnošolci je bila Taja Jamnik iz Trzina, ki je z izjemnim glasom zapela skladbo Proud. Nagrada za bendovski Glas mladih je tokrat šla v Cerklje na Gorenjskem, kamor so jo s sabo odnesli člani skupine Posebni gostje, ki so žirijo in občinstvo najbolj navdušili s skladbo S teboj, posebno nagrado založbe Nika Records pa sta osvojila Nika in Nejc iz Kočevja s skladbo Pleševa.

Nina Suljič, zmagovalka avtorskega Glasa mladih

Kot je na najstarejšem slovenskem festivalu, namenjenem mladim glasbenikom, v navadi, je štirideset odstotkov glasov prispevalo občinstvo, ostalih šestdeset pa strokovna žirija, v kateri so poleg domačina Rudija Vlašiča sodelovali znani in uveljavljeni slovenski glasbeniki Tina Marinšek, Anika Horvat, Miha Guštin - Gušti in Bort Ross. Med odmorom, namenjenem preštevanju glasov, so občinstvo, ki je tudi tokrat do zadnjega kotička napolnilo dvorano Kulturnega doma Črnomelj, zabavali lanski zmagovalci lanskega jubilejnega 40. festivala Glas mladih Manca Mihelin, Jana Bevc, Lana Škof in novomeška punk skupina Jaja Bojz, ki so s svojim tokratnim nastopom potrdili, da je bil lanski izbor dober, saj so pokazali očiten napredek.

Nagrade najboljšim so podelili glasbenica Severa Gjurin, kitarist skupine Dan D Marko Turk – Tučo, belokranjska glasbenica Martina Mravinec iz Kanižarice, zmagovalka Glasa mladih pred desetimi leti, in Neja Markovič iz Založbe Nika.

Še razvrstitev ostalih udeležencev 41. Glasa mladih:

Osnovnošolski Glas mladih: 2. Tina Pezdirec, Slamna vas, 3. Tara Hönigman, Metlika, 4. Woodstock, Krasinec, 5. Žana Škabar Steiner, Križevska vas, 6. Eva Nemanič, Metlika; avtorski Glas mladih: 2. Nika in Nejc, Kočevje, 3. Nejc Trček, Dol pri Borovnici, 4. Julija Rejc in Kristina Pivk, Idrija, 5. Tjaša Plut, Gradnik; bendovski Glas mladih: 2. Before Time, Kamnik, 3. DeBeat, Šentjernej, 4. M8s, Moravče.

I. Vidmar

Galerija