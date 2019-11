To je bilo pričakovati

24.11.2019 | 12:15

Foto: MRK Krka

Novo mesto - Potem ko so tekmi proti Celju Pivovarni Laško in Dobovi, obe v gosteh, Trebanjci in Dobovčani odigrali in izgubili že v sredo, so sinoči v Novem mestu v dolenjskem obračunu pričakovano zmago slavili gostje iz Ribnice, ki so tako še naprej edini, ki na lestvici sledijo vodilnim Celjanom. Kljub porazu so Novomeščani še naprej na lestvici šesti, zelo verjetno pa bodo drevi, ko bo odigrana še tekma Koper : Butan plin Izola zdrsnili na sedmo mesto.

Ribničani tokrat prav nič niso prepustili naključju, začeli so silovito in tri minute pred koncem prvega polčasa z zadetkom Tomšiča povedli z 18:11, po treh minutah igre v drugem polčasu pa z 22:14, kar je bila njihova najvišja prednost na srečanju, saj so v nadaljevanju lahko nekoliko popustili in dovolili Novomeščanom, da vzpostavijo ravnotežje in se jim deset minut pred koncem obračuna z zadetkom Luke Klemenčiča približajo na vsega tri zadetke zaostanka (25:28), kar je bil znak, da bo treba končnico zaigrati resneje, to pa je Ribničanom tudi uspelo.

Po tekmi so povedali:

Roman Zarabec, trener Krke: » Čestitam Ribnici za zmago. Pokazali so zrelo igro, kako se do točk pride na gostovanju. Mi smo bili tokrat preveč naivni in delovali nezrelo. Ta razlika na koncu je bila prevelika. Znova smo naredili preveč napak, kar je Ribnica dobro izkoristila in pokazala svojo moč, ter na koncu zasluženo odnesla obe točki iz Marofa«.

Damjan Škaper, trener Ribnice: » Za nas je bila tale tekma bolj težka v glavah, kot do samega nasprotnika. Mi smo sami s sabo borili borbo skozi cel teden in v glavah razmišljali, kako bo. Krka se je dejansko zelo dobro upirala, a kadar smo stopili skupaj, smo se vedno odlepili na šest, sedem golov in s tem pokazali, da smo boljša ekipa«.

Žiga Urbič, vratar Krke: » Lahko povem, da smo se na tekmo res dobro pripravili. V prvem polčasu je obramba dobro delovala, golmani pa nismo dali tistega od sebe, kar se od nas pričakuje. Mislim, da nam borbenosti in želje ni manjkalo, želeli smo pred domačo publiko narediti vse, a Ribničani niso dopustili presenečenja potem, ko smo bili že zelo blizu. Mi moramo samo trenirati naprej, verjeti vase in v to, kar delamo«.

Krka : Riko Ribnica 30:37 (13:19)

Krka: Bevec 1, Majstorović, Pršina 2, Hvastija, Irman 5, Jakše 6 (3), Plut, Klemenčič 3, Rašo 2, Batagelj 2, Brajer, Kukman 4 (1), Windischer, Matko, Kete 5 (2), Urbič.

Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 5, Horvat 4, Vujačić 3, Žagar, Knavs, Ranisavljević 3, Pahulje, Lešek 2, B. Nosan, Klarič, Kovačič 2, Pucelj 8 (2), Tomšič 1, M. Nosan 1, Setnikar 8.

Sedemmetrovke: Krka 9 (6), Riko Ribnica 2 (2).

Izključitve: Krka 6, Riko Ribnica 10 minut.

Rdeči karton: /.

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 22, 2. Riko Ribnica 19, 3. Trimo Trebnje 15, 4. Gorenje Velenje 14, 5. Dobova 14, 6. Krka 8, 7. Koper 7, 8. Urbanscape Loka 7, 9. Jeruzalem Ormož 7, 10. Maribor Branik 6, 11. Slovenj Gradec 6, 12. Butan Plini Izola 3.

