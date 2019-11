Bela krajina je nova zlata destinacija

24.11.2019 | 17:00

Kolpa je temelj turizma Bele krajine (Foto: I. Vidmar)

Metlika - V zeleni turistični shemi so štiri nove zlate destinacije, med njimi pa je tudi Bela krajina, ki je dobila zlati znak Slovenia Green Destination v postopku ponovnega ocenjevanja, ki ga destinacije v shemi opravijo na vsaka tri leta. V zlate so poleg Bele krajine napredovali tudi Brda, Kranjska Gora in Nova Gorica.

Omenjeni turistični cilji so se, kot sporočajo iz Slovenske turistične organizacije, izkazali predvsem z izboljšavami na področju upravljanja destinacije in poslovanja turističnih podjetij. Vsaka od omenjenih destinacij ima tudi vsaj enega nastanitvenega ponudnika z okoljskim oziroma trajnostnim znakom. Destinacije, ki so že v zeleni shemi slovenskega turizma, morajo za veljavnost znaka skozi ponovno ocenjevanje na vsake tri leta. Za potrebe ponovne presoje oz. recertifikacije morajo obnoviti vnesene podatke v spletni platformi ter izvesti anketiranje med obiskovalci, prebivalci in turističnim gospodarstvom. V zeleni shemi slovenskega turizma je 48 destinacij, 40 ponudnikov namestitev, štirje naravni parki in dve turistični agenciji. Zlati znak ima poleg Bele krajine še enajst turističnih ciljev.