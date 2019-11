Danes brez elektrike

25.11.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJLAND, izvod Bečaj.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MEVCE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEVNICA na izvodu LOGAR – STUŠEK;

- od 11.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS na izvodu DOL. NEMŠKA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8.00 in 14.00 na območju TP VRH NAD MOKRONOGOM izvod BREZOVICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Cerklje center izvod do cerkve in Cerklje center izvod od cerkve do Pohaka med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Slapšak izvod desno proti Brestanici med 12. uro in 14. uro.

M. K.