FOTO: Ob jubileju pripravili razstavo v spomin Vlaste Tavčar

25.11.2019 | 08:00

Mešani pevski zbor Vlaste Tavčar iz Šentjerneja je ob 40-letnici delovanja povabil na jubilejni koncert.

Mojca Rebselj

Klavdija Kotar, v ozadju zasedba Ješča vešča.

Med občinstvom sta bila tudi Milan Pavlič in Marina Jordan (na levi), ki sta v preteklosti vsak na svoj način dala pečat zboru.

Solo nastop dveh pevcev je občinstvo navdušil.

Razstava lutk in več o Vlasti Tavčar je bilo mogoče izvedeti na razstavi v avli kulturnega centra.

Šentjernej - Mešani pevski zbor (MePZ) Vlaste Tavčar Šentjernej letos slavi štirideset let delovanja. Ob jubileju so konec tedna povabili na slavnostni koncert z zgovornim naslovom Ostanimo prijatelji. Pevci so namreč v teh letih stkali trdne prijateljske vezi, pa ne le med seboj, ampak tudi z mnogimi drugimi zbori in pevskimi zasedbami.

Nekaj so jih povabili tudi na svoj jubilejni koncert, ki ga je povezovala Petra Rep Bunetič. Nastopili so: Šentjernejski oktet, vokalna skupina Gorjanski spev, MePZ Ajda Orehovica, novomeška glasbena skupina Ješča vešča in pianist Lucijan Cetin. Slavljenci so bili zelo počaščeni, ker so z njimi praznovali številni zvesti poslušalci, ki so veliko dvorana Antona Lesjaka v Kulturnem centru Primoža Trubarja napolnili do zadnjega kotička.

Zboru, ki se je ob ustanovitvi leta 1979 imenoval MePZ KUD bratov Pirkovič Šentjernej, se je v štirih desetletjih pridružilo dosti pevcev, ter zamenjalo kar nekaj zborovodij. Danes so ponosni na tri pevce, ki so v zboru že od vsega začetka in so na koncertu prejeli častne Gallusove značke. To so: Fani Jakše, Vera Slovenec in Franc Luzar, dve leti manj pa prepeva Joži Gorenec. Pevcem, ki v zboru prepevajo pet, deset, petnajst, dvajset, trideset in štirideset let je Gallusove značke podelila vodja novomeške izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Klavdija Kotar.

Posebno priznanje je seveda prejel tudi zbor, ki ga zadnjih osem let vodi Mojca Jevšnik, ob letošnjem Jernejevem pa je zbor Občina Šentjernej nagradila tudi s spominsko plaketo Šentjerneja za štirideset let delovanja na kulturnem področju.

Pevci vsako leto pripravijo letni koncert z različnimi gosti, sodelujejo na območnih revijah odraslih pevskih zasedb ter popestrijo marsikateri dogodek v šentjernejski občini in drugod. Prepevajo predvsem slovenske umetne in slovenske ljudske pesmi v priredbah. Danes zbor, ki mu predseduje Mojca Rebselj, šteje 26 pevcev, veliko je tudi mladi, veseli pa bodo vsakogar, ki se jim bo še pridružil.

Na koncertu so se nekaterih prejšnjih zborovodij, kot sta npr. Milan Pavlič in Sonja Povše Krmc, ter dolgoletne predsednice Marine Jordan spomnili s cvetom.Bili so prijetno presenečeni.

Sicer pa je MePZ Vlaste Tavčar ob 40-letnici delovanja v spomin na učiteljico, igralko, režiserko in lutkarico Vlasto Tavčar (1908-1983), po kateri se je zbor leta 1991 tudi poimenoval, v avli pripravil razstavo lutk, ki so v zasebni lasti. Dolenjski muzej je zboru posredoval dokumentarno gradivo o Vlasti Tavčar in fotografije marionet, ki so jih imeli sicer samo sposojene za razstavo Lutkarstvo na Dolenjskem (2007). Razstavo je tako društvo pripravilo v sodelovanju z Dolenjskim muzejem, OŠ Šentjernej ter JSKD Območno izpostavo Novo mesto.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija