Jahalnica pod streho

25.11.2019 | 10:30

Tone Zevnik (levo), žena Elka (v sredini), njun sin Vid (desno) z Jano in Emil Zakonjšek, so prerezali trak. (Foto: M. L.)

Novo pridobitev je blagoslovil župnik s Čateža ob Savi Jože Pacek. (Foto: M. L.)

Elka (šesta z leve) in Tone Zevnik (desno) v družinskem krogu. (Foto: M. L.)

Čatež ob Savi - Na kmetiji družine Zevnik na Čatežu ob Savi so nedavno odprli pokrito jahalnico. Ta pokriti prostor je velika pridobitev v okviru projekta Inkluzija otrok in odraslih – Pegas, ki so ga na Zevnikovi kmetiji v partnerstvu z Društvom Sonček Posavje, Osnovno šolo dr. Mihajlo Rostohar Krško, VDC Krško in vrtcem pri Osnovni šoli Globoko začeli izvajati oktobra. V okviru projekta v svoje dejavnosti na kmetiji vključujejo in združujemo redne jahače, otroke in ostale obiskovalce ter tiste z različnimi motnjami v razvoju.

Na slovesnosti ob odprtju so zbrane nagovorili Vid Zevnik, Carmen Rajer iz Centra za socialno delo Krško, predsednica Društva Sonček Posavje Nataša Solomun, čateški župnik Jože Pacek, ki je blagoslovil objekt, in Emil Zakonjšek, ki je skupaj z domačimi prerezal trak pred novim objektom.

