Odličen obisk dneva otroške robotike

25.11.2019 | 09:15

Dneva otroške robotike se je v Črnomlju udeležilo skoraj 50 otrok. (Foto: RIC Novo mesto)

Črnomelj - Razvojni center Novo mesto (RIC) že četrto leto izvaja delavnice Robotike in zabavnega programiranja. Otroci se lahko udeležijo celoletnih, poletnih ali priložnostnih delavnic, kjer skozi igro spoznavajo svet robotike, računalništva in tehnike. Letos izvajajo 14 delavnic na desetih osnovnih šolah Dolenjske in Bele krajine, sobota pa je bila namenjena otrokom in njihovim staršem, so sporočili iz RIC-a.

V Knjižnici Črnomelj je organiziral Dan otroške robotike. Uvodoma sta vodja delavnic robotike Marko Rudolf ter vodja Centra razvoja, raziskav in inovacij (CRRI) dr. Janez Povh predstavila delavnice, trende v robotiki in razvojni potencial industrije v jugovzhodni Sloveniji, nato pa so otroci skupaj s svojimi starši ustvarjali različne robotske kreacije. Da je tovrstna tematika zanimiva, je pokazala tudi udeležba, saj se je dneva udeležilo skoraj 50 otrok.

Tudi sicer so delavnice in dogodki, ki jih Razvojni center organizira, zelo dobro obiskani, saj je skupno število otrok, ki so se udeležili delavnic, že zelo blizu 1000, so še dodali na RIC.

M. Ž.

