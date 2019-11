Kmalu že četrti Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva

25.11.2019 | 17:10

Informacija o poklicih iz prve roke je zlata vredna.

Kam naprej v šolo? Pogosto vprašanje in velik izziv za mladino in odrasle. Kako naj se učenci, dijaki, študentje in iskalci zaposlitve pravilno odločijo za izbiro nadaljnjega izobraževanja in zaposlitve? Ta odločitev je vedno težka. Pogosto si predvsem mladi za rešitev iz te zagate izberejo lažjo pot, tako da se odločijo za srednje šole ali fakultete, v katere se vpišejo njihovi sošolci in prijatelji. Izkaže se, da takšne hitre odločitve, brez dodatnega in dobrega premisleka, niso najbolj ustrezne. Pogosto opažamo, da so posamezniki bolj zadovoljni z izbiro, če pri njej aktivno sodelujejo in razmišljajo o svoji bodoči poklicni usmeritvi.

Prav temu je namenjen Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva, ki bo ta četrtek, 28. novembra, ob 16.30 uri.

Za obisk podjetij se je treba prijaviti na www.odkrijsvojtalent.si.

Letos dogodek poteka že četrto leto. Obiskov v številnih podjetjih po celi Sloveniji se je doslej udeležilo več kot 5.000 udeležencev, mladih in odrasli, kar 98 odst. od njih je bilo izredno zadovoljnih in je izrazilo željo, da bi imeli spet možnost obiskati podjetja, pravijo na Gospodarski zbornici Slovenije, ki je glavni organizator omenjenega dneva odprtih vrat, pri njem sodelujeta tudi Zavod RS za zaposlovanje in Zavod RS za šolstvo.

Na območju, ki ga pokriva Dolenjski list, bodo vrata odprla naslednja podjetja:

ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto - Straška cesta 50, 8000 Novo mesto

ATHOS Elektrosistemi d.o.o. - Krška cesta 8, 8311 Kostanjevica na Krki

AVTOHIŠA KOLMANIČ & CO d.o.o. - Cesta svobode 38, 8250 Brežice

AVTOTRANSPORTI ZUPANČIČ d.o.o. - Livada 1A, 8000 Novo mesto

EKTEN d.o.o. Krško - Cesta krških žrtev 135d, 8270 Krško

ELEKTRO LJUBLJANA d.d., DE Kočevje - Cesta na Trato 6, 1360 Kočevje

ELEKTRO LJUBLJANA d.d., DE Novo mesto - Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto

I.H.S. d.o.o. - Cesta 4. julija 84 D, 8270 Krško

INPLET d.o.o. – Dolnje Brezovo 34, 8290 Sevnica

METALNA SENOVO d.o.o. – Titova cesta 52, 8281 Senovo

Mizarstvo Vencelj d.o.o. - Šentvid pri Stični 66, 1296 Šentvid pri Stični

Orodjarstvo Pečnik d.o.o. - Veliki dol 44 8282 Koprivnica

PREIS SEVNICA d.o.o. - Savska cesta 23, 8290 Sevnica

REM d.o.o. – Podjetniška ulica 10, 8210 Trebnje

RESISTEC UPR d.o.o. & Co. k.d. - Krška cesta 8, 8311 Kostanjevica na Krki

REVOZ d.d. - Belokranjska cesta 4, 8000 Novo mesto

SAVAPROJEKT d.d. - Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško

SILIKO d.o.o., PE Sevnica - Radna 3, 8294 Boštanj

TEB d.o.o. (Termoelektrarna Brestanica d.o.o.) - Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. - Tovarniška 18, 8270 Krško

YASKAWA Ristro d.o.o. - Lepovče 23, 1310 Ribnica

Sodelujoča podjetja so predstavljena na spletni strani www.odkrijsvojtalent.si, kjer se je mogoče tudi prijaviti.

Imate pomisleke o ženskah in tehničnih poklicih?

In kaj lahko pričakujete na dnevu odprtih vrat?

"V podjetju vas bodo pričakali zaposleni, ki vam bodo predstavili podjetje in različne poklice, ki jih tam opravljajo. Obiski potekajo neformalno, sproščeno in so namenjeni povezovanju in spoznavanju tistih poklicev, ki so sicer našim očem bolj skriti in jih zato ne poznamo. Se pa med njimi zagotovo skrivajo izredno zanimivi poklici, ki nam v prihodnosti omogočajo zanimivo delo in razvoj," obljubljajo na Gospodarski zbornici Slovenije.

