Dirka po Sloveniji dobila zgodnejši termin

25.11.2019 | 11:50

Utrinek z letošnje zadnje etape dirke po Sloveniji, ki se je zaključila na prenovljenem Glavnem trgu v Novem mestu. (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Mednarodna kolesarska zveza je posodobila koledar dirk za sezono 2020. Največ sprememb je za junij in julij, razlog pa so olimpijske igre v Tokiu 2020. Tako je do novega datuma, po poročanju STA, prišla tudi dirka po Sloveniji, ki bo na sporedu od 10. do 14. junija, prvotni termin pa je bil od 24. od 28. junija, je na družbenem omrežju Facebook zapisal KK Adria Mobil, prireditelj dirke po Sloveniji.

Če bi dirka po Sloveniji obdržala prvotni termin, bi se z dvema etapama križala z dirko po Franciji, ki se bo tudi začela teden dni prej kot običajno, in sicer 27. junija.

Z novim terminom se bo slovenska pentlja začela tri dni po prestižnem kriteriju Dauphine in v času dirke po Švici ter Belgiji.

M. Ž.