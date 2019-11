Začel se je teden karitas

25.11.2019 | 14:00

Vir: Slovenska karitas

Ljubljana - Danes se je začel teden karitas, ki tokrat poteka pod geslom Dobro iz vsakega srca, in vabi k sočutju, dobroti in solidarnosti z ljudmi v stiski. S tednom, ki se bo zaključil s nedeljo karitas 1. decembra, ko bodo po vseh župnijah potekala različna praznovanja in predstavitve dela, bodo obeležili tudi 29 let organiziranega delovanja Karitas v Sloveniji. Osrednja nacionalna dogodka tedna bosta dobrodelni koncert Klic dobrote in romanje prostovoljcev in sodelavcev Karitas na Slomškovo Ponikvo, ki bosta v sredo.

»Vsako človeško srce je zmožno dobrote in ljubezni do bližnjega, vsako človeško srce je poklicano k dobroti in jo lahko izkaže. Iz vsakega srca pa lahko pride dobra misel in želja, dobra beseda in spodbuda ter dobro delo,« je za STA pojasnila Mojca Kepic iz Slovenske karitas.

Po njenih besedah je bilo lani v različne programe Slovenske karitas vključenih skoraj 158.000 ljudi, od tega 28.000 otrok in 46.000 starejših. S pomočjo v hrani so pomagali več kot 95.000 ljudem po vsej Sloveniji. V sklopu materialne pomoči so razdelili 3.335 ton hrane, pomagali so tudi z rabljenimi oblačili, higienskimi pripomočki in kurjavo.

Vsako leto v njihovih dejavnostih sodeluje več kot 11.000 prostovoljcev v 458 župnijskih karitas. Lani so skupaj opravili več kot 576.000 prostovoljskih ur. V obliki plačila najnujnejših položnic so pomagali 13.653 ljudem.

Omenjeni 29. dobrodelni koncert Klic dobrote, ki bo tradicionalno bil v dvorani Golovec v Celju, se bo začel ob 20. uri. Tudi tokrat Slovenska karitas vabi ljudi, da pokažejo sočutje in solidarnost do družin v stiski ter jim podarijo svoj prispevek. »Vsakodnevno se žal srečujemo s številnimi družinami in posamezniki, ki so odvisni od pomoči drugih. Družine najprej potrebujejo osnovno pomoč s hrano, plačilom položnic, kurjavo in higienskimi pripomočki,« so opozorili.

Dobrodelni koncert in spremljajoče akcije v decembru so namreč glavni vir za materialno pomoč na župnijskih karitas, kjer pomoč vsako leto prejme več kot 20.000 družin v stiski.

M. Ž.