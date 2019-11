Izgubila oblast nad vozilom in trčila v stopnice ob hiši

25.11.2019 | 15:00

Foto: Arhiv DL

V soboto nekaj pred 14.30 so bili policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, ki naj bi se hudo poškodovala v prometni nesreči.Zbrali so obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila na Novomeški cesti v Šentjerneju. Po prvih ugotovitvah je 59-letna voznica izgubila oblast nad vozilom, zapeljala levo preko nasprotnega smernega vozišča in trčila v stopnice ob stanovanjski hiši. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Pregloboko pogledal v kozarec, nato povzročil nesrečo

Novomeški policisti so bili v soboto okoli 22. ure obveščeni o prometni nesreči v Šmarjeti. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 31-letni voznik, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v avtomobil, ki ga je vozila 53-letna voznica. Voznica se je v nesreči lažje poškodovala, policisti pa so med postopkom še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,75 miligramov alkohola. Zoper voznika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zardi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pijan in še brez vozniške

Novomeški policisti so med kontrolo prometa v Želebeju v soboto ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 46-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,16 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob denar, nakit, kamero

Med 19. in 22. novembrom je na Šmarješki cesti v Novem mestu nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev ter skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in v pomožni objekt. Odnesel ni ničesar, povzročena je le premoženjska škoda, nastala z vlomom.

V Gornjem Kotu je v petek neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel okoli 30 evrov.

Krški policisti so bili obveščeni, da je v petek popoldne nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel nakit in denar.

V Dolu pri Trebnjem je v petek med 18.30 in 20. uro neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je denar, nakit in kamero ter lastniku povzročil za okoli 5000 evrov škode.

Na parkirišču v Trebnjem je nekdo v soboto iz odklenjenega osebnega avtomobila odnesel denar. Oškodovanec je denarnico odložil na armaturno ploščo v vozilu.

V Šmarjeških Toplicah je med 16. in 23. novembrom neznanec vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 800 evrov škode.

Na območju kraja Slaba Gorica je nekdo vlomil v počitniški objekt, po prvih ugotovitvah pa naj ne bi odnesel ničesar.

V Dolenjskih Toplicah je včeraj neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in lastniku povzročil za okoli 3000 evrov škode.

Romuni neupravičeno pobirali prostovoljne prispevke

Krški policisti so bili v petek obveščeni, da so v trgovskem centru v Krškem tri osebe pod pretvezo, da so gluhoneme, pobirale prostovoljne prispevke, po opozorilu varnostnika pa naj bi pobegnile. Obvestili so patrulje na širšem območju, brežiški policisti pa so na podlagi opisa kršiteljev in vozila, s katerim naj bi ti pobegnili, na avtocesti izsledili in ustavili Audi A4 bolgarskih registrskih oznak. Trem državljanom Romunije, ki niso imeli ustreznih dovoljenj, so odvzeli prostost in jih po zaključenem pridržanju privedli v postopek pred pristojno sodišče. Dežurni sodnik je na podlagi sodbe enemu izmed tujcev izrekel stransko kazen izgona iz države za dobo enega leta, drugima dvema pa za dobo šestih mesecev.

Pijan, v avtu pa imel še tri lovske puške

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa v Gabrju včeraj popoldne ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Nissan, ki sprva znakov, s katerimi so ga ustavljali, ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Zapeljali so za njim, ga ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 54-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,40 miligramov alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog, zaradi kršitev Zakona o orožju pa zasegli tri lovske puške, ki jih je prevažal v vozilu.

Prijeli kar 63 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med petkom in današnjim jutrom izsledili in prijeli 63 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju krajev Rigonce, Špeharji, Adlešiči in naselja Prečna . Policijski postopki s 56 državljani Bangladeša, štiri državljani Maroka, državljanom Tunizije in državljanom Alžirije še niso zaključeni.