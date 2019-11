V Peklu zapeljala s ceste

25.11.2019 | 18:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Dežurni na številki 112 poročajo, da je danes ob 11.30 v naselju Pekel (občina Trebnje) voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste na brežino. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanko oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so pomagali reševalcem pri prenosu ponesrečenke do reševalnega vozila, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in urejali promet do prihoda policistov. Delavci Komunale Trebnje so očistili cestišče.

Ob 11.26 so od Kidričeve ceste v Trebnjem do naselja Račje selo na cesti opazili razlit naftni derivat. Gasilci PGD Trebnje so po cestišču na razdalji dveh in pol kilometrov nanesli razmaščevalec in oprali cesto. Na kraju so bili tudi delavci Komunale Trebnje.

Ob 12.35 so na gladini potoka Bezgavec pri ulici Bršljin v Novem mestu ponovno opazili belo penečo snov. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da neznana snov priteka v potok Bezgavec pri ulici Livada. Obveščeni so bili policisti ter inšpektor za okolje in prostor, ki bodo raziskali vzrok onesnaženja.

V Posavju in Beli krajini je dan minil bolj mirno, saj o izrednih dogodkih ne poročajo.

Brez el. energije bodo …

Elektro Ljubljana obvešča odjemalce, da bo jutri od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije tistim, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, izvod Lozar.

Enako opozorilo velja za jutri od 10. do 12. ure za odjemalce, ki so oskrbovani iz TP HOTEL OTOČEC, ter od 12. do 15. ure za gospodinjstva, ki so oskrbovana iz TP DRAGA ŠJ.

Jutri med 9. in 11. uro bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah brez električne energije tudi tisti, ki so oskrbovani iz TP CENTER TREBNJE na izvodu ZDRAVSTVENI DOM.

M. M.