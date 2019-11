Sever za Sonček: Zbrali dobrih 12 tisočakov

25.11.2019 | 19:15

Predsednica novomeških sončkov Violeta Suhadolnik z dobrimi 12 tisočaki donacije za nakup novega kombija. V ozadju Marjan Dragan, za govorniškim odrom in na fotografiji s 27. junija 1991 v Žabji vasi.

Novo mesto - Območna združenja Sever letošnje jubileje praznujejo dobrodelno. Tako je Policijsko veteransko društvo (PVD) Sever Dolenjska in Bela krajina 30-letnico akcije Sever, 25-letnico ustanovitve Zveze Sever, ki je nastala prav v Novem mestu, in pa 20-letnico PVD Dolenjska in Bela krajina obeležilo s petkovim velikim dobrodelnim koncertom za novomeško društvo Sonček.

Častni pokrovitelj koncerta in tudi slavnostni govornik je bil predsednik vlade Marjan Šarec, člani PVD Sever Dolenjska in Bela krajina pa so med koncertom tudi s projekcijami orisali dogajanje v letih od 1989 do 1991. »Veliko obiskovalcev je povedalo, da je bila to čudovita mala učna ura zgodovine,« je po koncertu za Dolenjski list dodal predsednik PVD Sever Dolenjske in Bele krajine Marjan Dragan, ki ni mogel skriti zadovoljstva nad uspešno izvedenim koncertom in nenazadnje končnim izkupičkom.

Kot smo poročali, je ta namenjen društvu Sonček, ki združuje skoraj tristo članov, predvsem svojcev prizadetih otrok. V popoldanskem času otrokom, pa ne le tistim s cerebralno paralizo, v dotrajanih prostorih hiše na Mestnih njivah v Novem mestu nudijo vsakodnevne delavnice, dopoldne tam deluje še novomeška enota Zveze Sonček, društvo organizira še več kolonij letno, otroci nastopajo po šolah in vrtcih … Na vse aktivnosti jih prostovoljci vozijo s kar 19 let starim in že na prvo oko povsem dotrajanim kombijem. Odločili so se kupiti novega, petkov koncert pa je bil prvi korak velike dobrodelne akcije, in to zelo uspešen. Obiskovalcem koncerta je namreč uspelo zbrati natanko 12.060 evrov!

M. M.

foto: PVD Sever Dolenjske in Bele krajine

Galerija