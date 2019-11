Zagorele bale sena in saje v dimniku

26.11.2019 | 07:00

Sinoči ob 19.25 uri so v naselju Livold v občini Kočevje v gospodarskem objektu zagorele bale sena. Požar, ki je tudi zajel ostrešje, so pogasili gasilci PGD Livold, Kočevje in Dolga vas. V požaru je bilo uničeno ostrešje v velikosti okoli 30 x 10 metrov in dva traktorja.

Ob 15.52 so v Velikem Osolniku v občini Velike Lašče gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Veliki Osolnik in Velike Lašče so varovali dimnik do izgoretja saj in s termovizijsko kamero preventivno pregledali objekt.

M. K.