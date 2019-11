Dvojni dvojček Jošila za zmago Krke

26.11.2019 | 08:00

Foto: KK Krka

Rogaška Slatina, Novo mesto - Novomeščani so prišli do pete prvenstvene zmage, s katero so se točkovno izenačili z doslej drugouvrščenim tekmecem Rogaško. Obe ekipi zaostajata za točko za še neporaženo Koper Primorsko, ki pa ima še tekmo v dobrem. Krka je povsem zasluženo slavila, saj je bila praktično celo tekmo v ospredju, je poročala KZS.

Prvi polčas je bil v domeni Novomeščanov, ki so že ob koncu prve četrtine domačim pobegnili za 13 točk (23:10), v drugi četrtini pa so prav tako tekmece držali na varni razdalji, v 19. minuti so vodili že za 15 točk, na glavni odmor pa so ob več kot 60-odstotnem metu iz igre nesli 12 točk razlike.

Tudi v tretji četrtini so Novomeščani imeli vse pod nadzorom in praktično že v tem delu igre tudi odločili zmagovalca. Vodili so že za 18 točk, ko je v 31. minuti z zabijanjem Ramljak zadel za 63:42, pa je bilo dokončno konec upov za domače, so na KZS povzeli dogajanje na igrišču.

Pri Novomeščanih je bil najboljši strelec Marko Jošilo s 15 točkami, temu pa je dodal še 13 skokov.

Po tekmi je novomeški trener Vladimir Anzulović povedal: »Veste, da spoštujem ekipo Rogaške, ki to sezono igra v zelo dobri formi. Rogaška je vedno bila in bo vroč teren. Če tekme ne vzameš resno, nimaš možnosti za zmago. Danes smo bili mi boljši, nadzirali smo večji del tekme, na koncu pa nas je nekoliko presenetila agresivna igra Rogaške, a zmaga nikoli ni bila vprašljiva.«

Damjan Novakovič, trener Rogaške, pa ocenil: »Zaslužena zmaga Krke, ki je igrala energično, maksimalno motivirano in bila nagrajena z odličnim odstotkom meta za tri, sploh v prvem polčasu. Na drugi strani mi nismo blesteli v ničemer. Kljub temu, je ta mesec za nas uspešen. Čaka nas še ena težka tekma, zato se moramo hitro regenerirati.«

Krkaše prihodnja tekma v državnem prvenstvu čaka v sredo, 4. decembra, ko bodo gostovali v Podčetrtku. Še prej bodo v nedeljo, 1. decembra, v ABA ligi gostovali pri beograjskemu Partizanu.

* Športna dvorana, gledalcev 600, sodniki: Boltauzer (Maribor), Krajnc (Maribor) in Mohorič (Velenje).

* Rogaška: Fon 6 (1:2), Washington 6 (2:2), Lelić 14 (1:2), Miličević 6, Vujasinović 3, Ferme 12, Dornik 2, Durnik 9 (3:3).

* Krka: Cosey 8, Đapa 2, Balažič 11, Jošilo 15 (3:4), Ramljak 12, Jones 8 (2:4), Škedelj 3 (1:2), Lapornik 8 (1:1).

* Prosti meti: Rogaška 7:9, Krka 7:11.

* Met za tri točke: Rogaška 9:29 (Lelić 3, Milićević 2, Ferme 2, Fon, Vujasinović), Krka 10:25 (Balažič 3, Cosey 2, Jošilo 2, Ramljak 2, Lapornik 1).

* Osebne napake: Rogaška 16, Krka 19.

* Pet osebnih: /.

M. Ž.