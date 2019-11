Obnovili Borštnikovo ulico

26.11.2019 | 13:00

Ivan Molan, Franci Smrekar in Rok Capl (z leve) (Foto: L. K.)

Po približno treh mesecih so ulico včeraj ponovno predali namenu, pri čemer so rezanje traku spremljali tudi stanovalci hiš na tem območju. (Foto: L. K.)

Ulico so komunalno uredili. (Foto: L. K.)

Brežice - Včeraj so v Brežicah Slovesno odprli obnovljeno Borštnikovo ulico. Zaradi dotrajanosti cestišča in nezadostnega odtekanja padavinske vode je občina Brežice od septembra do novembra obnovila javno pot v dolžini 100 metrov, zgradila poldrugi meter širok pločnik, uredila javno razsvetljavo ter obnovila kanalizacijo. Obnova jo je stala nekaj več kot 111.000 evrov.

Obnovljeno ulico so s simboličnim rezanjem traku predali namenu brežiški župan Ivan Molan, predsednik sveta krajevne skupnosti Zakot-Bukošek-Trnje Rok Capl in predstavnik stanovalcev Franci Smrekar.

M. L.