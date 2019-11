Pridobili komunalno opremo

26.11.2019 | 09:25

Šolarji so zapeli. (Foto: L.P.-C.)

Zbrane je nagovorila predsednica krajevne skupnosti Veliki Podlog Karolina Cizerle. (Foto: L.P.-C.)

Po obsežni komunalni gradnji so obnovili cesto, ki so jo ob odprtju tudi preizkusili, prav tako so preverili delovanje kanalizacije. (Foto: L.P.-C.)

Gorica - Včeraj so na Gorici (v občini Krško) uradno predali namenu novo komunalno opremo v vaseh Gorica in Jelše. Naložbo, ki je stala približno tri milijone evrov, je v celoti plačala občina krško in svojega proračuna. Vključuje fekalno in meteorno kanalizacijo, vodovod, širokopasovne povezave, javno razsvetljavo, pločnike, in čistilno napravo, v sklopu gradnje so tudi obnovili cesto.

Na včerajšnji slovesnosti so trak simbolično prerezali krški župan Miran Stanko, predstavnika Gorice in Jelš ter učenka in učenec iz podružnične osnovne šole Veliki Podlog. Poleg župana je pozdravila zbrane tudi predsednica krajevne skupnosti Veliki Podlog Karolina Cizerle. Slovesnost je povezovala Mirjana Marinčič, dogodek so s pesmijo pospremili učenci podloške šole.

