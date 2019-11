Prva se je predstavila Vidmarjeva

26.11.2019 | 11:00

Na literarnem večeru se je z Ano Vidmar (na levi) pogovarjala Marinka Marija Miklič.

Knjižna bera Ane Vidmar

Ana Vidmar

Na desni Rezka Povše, ki je brala odlomke iz knjig Vidmarjeve, na levi pa mentor snovanjcev Milan Markelj.

Novo mesto - Člani literarne sekcije Snovanja, ki delujejo v okviru Društva upokojencev Novo mesto, so sklenili, da se bodo drug drugemu in širši javnosti predstavili posamično in bolj osebno, torej vsak na samostojnem kulturnem dogodku z vsem svojim ustvarjalnim opusom. Prva je bila na vrsti Novomeščanka Ana Vidmar, ki je v dvajsetih letih izdala že osem knjig.

Kot je povedala v pogovoru z Marinko Marijo Miklič, priložnosti za pisanje ob družini in službi kar nekaj časa ni našla, in je prvo knjigo Pesmi izdala šele pri 54. letih. A potem se ji je odprlo in tem za pisanje ji ne manjka. Včasih vzgibe za stihe in kratke zgodbe najde v jezi, razočaranjih in žalosti, pa tudi v veselih trenutkih in doživljajih, v naravi in spominih. Prvo pesem Sova je objavila v Dolenjskem listu in to je bila zanjo pomembna spodbuda, je zbranim zaupala v prostorih Društva upokojencev Novo mesto, kjer je potekal literarni večer.

Skupaj z voditeljico Mikličevo sta nato predstavili vseh osem del: poleg že omenjene pesniške zbirke Pesmi še zbirko Stihi življenja, ki je nastala ob tragični izgubi moža, pa V koščku svetlobe ob 60. rojstnem dnevu ter knjigo krakih zgodb z naslovom Dvojno zvonjenje. Skorajda edina med snovanjci pa piše tudi dela za otroke in mladino. Sem sodijo Fržonija, v kateri so zgodbice, pesmice in pobarvanka, Vran Koki z zgodbami za otroke in pravljica Šušu in Nišu. Nedavno pa je pri Založbi Snovanja izdala že svojo osmo knjigo z naslovom Zgodbe izpod rute z osemnajstimi zgodbami. Avtorica je marsikatero svojo pesem oz. odlomek iz knjig poslušalcem tudi prebrala, pri tem ji je pomagala Rezka Povše.

Mentor literarne sekcije Snovanja Milan Markelj je povedal, da je Vidmarjeva do sedaj med vsemi snovanjci izdala največ knjig in je s tem zgled in spodbuda drugim, da se odločijo, in svojemu ustvarjanju dajo trajnejšo obliko, kar zagotavlja tiskana knjiga.

Vidmarjeva, ki v prostem času zelo rada bere in fotografira, je napovedala že naslov svoje devete knjige, ki jo pripravlja - to bo knjiga za otroke o veverici z naslovom Mimi in njene zgodbe, za kar jo navdih najde tudi pri svojih vnukih.

V Založbi Snovanja je do sedaj izšlo 15 knjig domačih avtorjev, članov upokojenskega društva. Snovanjci so izdali 29 knjig v skupni nakladi 12.400 izvodov. Če k temu prištejejo še enajst zbornikov, je to skupaj 18 tisoč knjig. Na to številko so lahko upravičeno ponosni.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija