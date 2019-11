Razpravljali o ponovni uporabi vode

26.11.2019 | 15:00

V Trebnjem so danes dopoldan pripravili posvet o ponovni uporabi vode - priložnosti in izzivi.

Trebanjski župan Alojzij Kastelic

Trebnje - Po načelih krožnega gospodarstva se v Evropi želi spodbuditi ponovno uporabo vode in doseči bolj trajnostno upravljanje z vodnimi viri. Tej pobudi se je pridružila tudi občina Trebnje, ki kot edina iz Slovenije, sodeluje v mednarodnem projektu AQUARES, ki je namenjen osveščanju o pomenu trajnostne rabe vodnih virov ter priprav ustreznih politik in ukrepov, s katerimi bi se spodbudilo naložbe v ponovno rabo vode v različnih sektorjih.

Kot pravi župan Alojzij Kastelic, so se za sodelovanje v projektu odločili, ker želijo pridobiti nova znanja, vedenja in izkušnje s tega področja. Danes dopoldan so v Trebnjem pripravili tudi posvet o ponovni uporabi vode – priložnosti in izzivi, na katerem so razpravljali različni strokovnjaki.

Med drugim je o možnosti uporabe prečiščene odpadne vode spregovoril prof. dr. Milenko Roš iz Slovenskega društva za zaščito vode. Po njegovih besedah imamo v Sloveniji veliko vode, ponekod drugod po svetu pa jo primanjkuje, zato je trend, da se vodo čim bolj ponovno uporabi. »V Singapurju večino vode, ki jo onesnažijo, nato prečistijo do pitne vode. Odvisni so od Malezije, kajti večino vode uvažajo, zato so naredil postopek, da jo bodo do leta 2055 uvozili samo še 15 odst. Pri nas ni praksa, da bi vodo ponovno uporabili, ker evropska zakonodaja to tudi nekoliko zavira,« je dejal Roš.

O odvajanju in čiščenju odpadnih voda v Trebnjem je spregovoril direktor trebanjske Komunale Stanko Tomšič, ki je dejal, da se Slovenija sicer precej vodnata država in da je virov pitne vode dovolj, a potrebno se bo zavedati in se prizadevati, da bomo porabili čim manj pitne vode. Na vprašanje, kakšna je voda iz čistilne naprave v Trebnjem, je dejal, da ustreza vsem normativom za izpust v odtoke. »A taka kot je sedaj, za ponovno uporabo brez nekih dodatnih postopkov, ne bi bila primerna. Res pa je, da zaenkrat še ni potrebe po tem, a prav je, da v tej smeri že razmišljamo in da vemo, kakšne so sploh možnosti,« še dodaja Tomšič.

V projekt so vključene tudi Španija, Grčija, Poljska, Malta, Italija, Nemčija, Latvija in Češka. Predstavniki trebanjske občine so si pred tedni ogledali primer ponovne uporabe na Poljskem. Namen srečanja je bil spoznati raznovrstne tehnološke pristope čiščenja odpadnih voda, monitoringa kakovosti odpadnih voda in implementacije vnovične rabe vode v različnih sektorjih: industriji, kmetijstvu, javnem sektorju, turizmu in rekreaciji. »Sosednje težave imajo več težav s pomanjkanjem vode, pri nas zaenkrat to še ni težava. Cilj projekta je, da pripravimo strokovne podlage, če v prihodnosti kdaj pride do tega problema,« je povedal Janko Zakrajšek iz trebanjske občinske uprave.

Po koncu posveta je sledil še ogled centralne čistilne naprave v Trebnjem.

R. N.

Galerija