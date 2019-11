Hitre informacije občanov ključne pri odkrivanju storilcev kaznivih dejanj

Sinoči nekaj po 19. uri je uslužbenka prodajalne iz Novega mesta policiste na številko 113 obvestila, da je nekdo iz prodajalne ukradel oblačila in pobegnil. Policisti so se takoj odzvali ter na podlagi opisa vozila in smeri bega v nekaj minutah avtomobil ustavili v bližini. Ugotovili so, da je v avtomobilu mladoletna storilka, ki je ukradla več predmetov iz dveh trgovin, med begom pa je udarila uslužbenko, ki ji je poskušala tatvino preprečiti. Ukradene predmete so zasegli in jih vrnili oškodovancem. 34-letni voznici, ki je v avtomobilu poleg mladoletnice prevažala še štiri otroke, so policisti izdali plačilni nalog zaradi nepravilnosti pri prevozu oseb, neuporabe zadrževalnih sistemov in neizpravnosti vozila. O roparski tatvini bodo seznanili pristojno državno tožilstvo in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje.

V noči na nedeljo je občan iz Gržeče vasi policiste obvestil, da so trije neznanci vlomili v njegov objekt, iz zamrzovalne skrinje ukradli suhomesnate izdelke in pobegnili proti gozdu. OKC je o tatvini obvestil policiste na terenu, ki so takoj pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilcev. Ustavili so več vozil, med katerimi je bil tudi kombi, v katerem je bila večja količina suhomesnatih izdelkov, za katero voznik in še štirje potniki niso znali pojasniti izvora. Ukradeno meso so policisti zasegli in ga vrnili oškoodvancu. Storilcem so zasegli tudi vlomilsko orodje. Zoper pet osumljencev, starih med 16 in 42 let, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

O vlomu najprej svojcem in na družabna omrežja, šele nato policistom

Policisti PP Krško so pred nedavnim obravnavali nekaj primerov, ko so občani storilce zalotili ali jih opazili pri izvrševanju kaznivega dejanja, pa o tem niso takoj obvestili policistov, ampak so informacijo o vlomu najprej posredovali svojcem, prijateljem, obvestilo o vlomu objavili na družbenem omrežju in šele potem poklicali policiste. Policisti pozivajo, da jih v primeru vloma, poskusa vloma, tatvine ali če opazijo sumljive osebe, ki bi se lahko pripravljale na izvršitev kaznivega dejanja, o tem nemudoma obvestijo na številko 113. "Policisti se bomo odzvali in takoj pričeli izvajati vse potrebne aktivnosti za izsleditev storilcev. Reakcijski čas bo tako krajši, s tem pa tudi večja verjetnost, da storilce izsledimo, jim zasežemo ukradene predmete in zoper njih ukrepamo," so poudarili na Policijski upravi Novo mesto.

