Zasegli tri puške, dve pištoli in naboje

26.11.2019 | 13:45

Zaseženo orožje (Foto: PU Novo mesto)

Policisti so pridobili odredbo sodišča in zaradi suma posesti prepovedanega orožja opravili več hišnih preiskav na naslovu bivanja osumljencev iz naselja v okolici Novega mesta. Med hišnimi preiskavami so pri 32-letniku našli in zasegli pištolo, tri puške in več nabojev. Orožje, za katerega osumljenec nima veljavnih dovoljenj in obstaja sum, da gre na predelano orožje, so poslali v analizo. Pištolo z nabojnikom in naboji so našli in zasegli še na naslovu bivanja 20-letnega osumljenca.

Po zaključeni preiskavi bodo zaradi kršitev določil Zakona o orožju zoper oba ustrezno ukrepali. Zaradi kršitev Zakona o orožju bodo uvedli postopek tudi zoper 23-letnega moškega, pri katerem so našli več nabojev.

Pijana in brez vozniške

Policisti so včeraj med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti v Novem mestu nekaj po 12. uri ustavili 39-letno voznico Volkswagen golfa. Med postopkom so ugotovili, da kršiteljica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,41 miligramov alkohola. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan trčil v nasproti vozeči avto

Metliški policisti so bili nekaj pred 22. uro obveščeni o prometni nesreči pri Bojanji vasi. Ugotovili so, da je 71-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 62-letni voznik. V nesreči se ni nihče poškodoval, policisti pa so ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,61 miligramov alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniško dovoljenje, mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Ob denar, motorno žago, kosilnico, nakit ...

V noči na ponedeljek je v Krškem nekdo vlomil v gostinski lokal ter odnesel denar in ključe.

V Metliki pa neznanec vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel motorno žago in kosilnico. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

Med nedeljo in ponedeljkom je v Novem mestu nekdo vlomil v stanovanjsko hišo ter odnesel denar in nakit. Škode je za okoli 850 evrov.

Na Lobetovi ulici v Novem mestu je včeraj popoldne nekdo poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V notranjost ni uspel priti, povzročil je le premoženjsko škodo na vratih v višini 500 evrov.

Skrivali so se med tovorom

Policisti PMP Obrežje so včeraj na vstopu v Slovenijo med pregledom tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak v tovornem delu našli štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.