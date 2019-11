FOTO: Zgorela traktorja in ostrešje zidanega objekta

26.11.2019 | 15:45

Po neuradnih izračunih naj bi požar povzročil za okoli dvesto tisoč evrov škode. (Foto: M. G.)

Livold - Sinoči, malo pred pol osmo je zagrelo ostrešje, veliko 30x10 metrov, na zidanemu objektu podjetja GO-KO (Govedoreja Kočevje), farme Ihan, v Livoldu. 60 gasilcev iz PGD Kočevje, Livold, Dolga vas, Šalka vas, Mozelj, Stara Cerkev, Klinja vas in Mahovnik je z enajstimi vozili je v izmenah sodelovalo pri gašenju požara oziroma požarni straži ob tlečem senu.

Ognjeni zublji so pogoltnili starejši traktor z nakladalko in novejši traktor. Balirko so delavci podjetja pred ognjem rešili, okoli 16 ton baliranega sena, ki ga je ogenj že zajel in ni več za uporabo, pa so izvezli iz objekta. »Požar smo na objektu sorazmerno hitro pogasili, saj so zaposleni uspeli bale izvleči na travnik,« je dejal Igor Kalinić, prednik PGD Kočevje.

V požaru k sreči ni bil nihče poškodovan. Kriminalisti so danes na terenu in nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo. Po neuradnih izračunih naj bi požar povzročil za okoli dvesto tisoč evrov škode.

M. G.

