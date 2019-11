Iz Kolpe rešili tujce

26.11.2019 | 18:15

Foto: Arhiv DL

V Lazah pri Predgradu v občini Kočevje so gasilci PGD Kočevje kakšnih petnajst minut pred deveto uro s pomočjo čolna iz struge reke Kolpe rešili tri tujce. Predali so jih predali policistom.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 7. do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Gor. Suhor in TP Ravnace.

Na območju nadzorništva Šentjernej pa bo jutri od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Dobrava pri Škocjanu.

Dobava električne energije bo jutri med 8. in 14. uro prekinjena tudi na območju transformatorske postaje Čilpah izvod Sela, obvešča Elektro Celje, Distribucijska enota Krško področje nadzorništva Mokronog.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. Ž.