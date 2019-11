Počistili 11 kilometrov ceste

27.11.2019 | 07:00

Včeraj ob 17.36 uri je bilo na cesti Novo mesto-Metlika od odcepa za naselje Črmošnjice pri Stopičah, občina Novo mesto, do naselja Jugorje pri Metliki, občina Metlika, razlito motorno gorivo. Gasilci GRC Novo mesto so z vpojnim sredstvom posuli 11 kilometrov cestišča in ga očistili.

V potoku neznana snov

Ob 15.18 so v naselju Cikava, občina Grosuplje, v potoku opazili neznano snov. Gasilci GB Ljubljana, PGD Grosuplje in Šmarje-Sap so iz potoka vzeli vzorce in opravili analizo. Onesnaženja potoka niso zaznali.

Danes brez elektrike

Kje na Dolenjskem danes ne bo elektrike, smo že poročali.

Pa tudi Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Zaloke AC, Zaloke Rimš, Mikote, Straža Rimš, Rimš, Rimš drevesnica in Rimš mobitel med 6. in 6.30 uro in med 15.45 in 16.15 uro, na območju TP Straža med 14.30 in 15. uro ter na območju TP Leskovec Gmajna izvod Pernar med 14.30 in 15. uro.

M. K.