Metliška občina je praznovala

27.11.2019 | 09:20

Jože Pezdirc je prejel plaketo občine Metlika.

Metlika - Metliška občina je včeraj praznovala občinski praznik. Zvečer je bila osrednja slovesnost, ki se je začela nekoliko drugače kot običajno. Z minuto molka in s kratkim spominskim filmom so se prisotni najprej spomnili dr. Antona Mavretiča, strokovnjaka, znanstvenika, pedagoga in častnega metliškega občana, ki je minuli četrtek umrl v Ameriki. Žalna knjiga bo jutri in pojutrišnjem odprta v občinskih prostorih. Sicer pa je metliška občina letos izgubila še enega častnega občana. Pred nekaj meseci je umrl Franc Krope.

Slavnostni govornik na osrednji slovesnosti je bil metliški župan Darko Zevnik, ki je spomnil na naložbe, ki so bile zaključene v letošnjem letu. Največja med njimi je bila cesta s pripadajočo infrastrukturo v Gradcu. Omenil pa je tudi nekaj investicij, ki so v teku ali pa jih načrtujejo za prihodnje leto.

Podelili so tudi občinska priznanja. Plaketo kot najvišje občinsko priznanje je za dolgoletno vestno delo v gasilstvu in številnih drugih društvih ter za prizadevanje za razvoj domačega Krasinca prejel Jože Pezdirc. Priznanje za delo na področju športa za leto 2019 pa si je kot perspektivna športnica prislužila mlada lokostrelka Tia Sopčič iz Podzemlja.

Na prireditvi, ki jo je povezovala Vesna Žist, so nastopili vokalna skupina Cantabile in pevke iz OŠ Metlika, pevski zbor in recitatorji iz OŠ Podzemelj, Mestna godba Metlika, plesalca Ajda Vraničar in Bojan Muc ter ansambel Andreja Bajuka.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

