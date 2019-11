Trebanjskemu Remu 2,6 milijona evrov subvencije

27.11.2019 | 08:00

Rem (Foto: R. N., arhiv DL)

Ljubljana, Trebnje - Vlada se je včeraj odločila trebanjskemu podjetju Rem nameniti 2,6 milijona evrov subvencije, in sicer za sofinanciranje proizvodnje nove generacije fleksibilnih modularnih nizkoenergetskih montažnih objektov. Celotna naložba, ki bo ustvarila tudi 51 novih delovnih mest, od tega 11 visokokvalificiranih, je sicer vredna 15,1 milijona evrov, je poročala STA.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, je Rem na gospodarsko ministrstvo dal vlogo za dodelitev spodbude na podlagi zakona o spodbujanju investicij. Investicija se nanaša na širitev zmogljivosti za izdelavo prefabriciranih modularnih objektov z lastnostmi skoraj ničenergijske stavbe.

Naložba zajema izgradnjo novega skladiščno-proizvodnega objekta na območju industrijsko-poslovne cone Trebnje in nakup proizvodnje opreme. »To je linija za sestavo nove generacije fleksibilnih modularnih energetsko visoko učinkovitih montažnih modularnih enot - robotsko varjenje, lakirna komora in linija za peskanje, mostovna dvigala, CNC obdelovalni stroji,« so navedli.

Rem namerava v okviru investicije nameniti nekaj manj kot 7,5 milijona evrov v stavbe, v nakup novih strojev in opreme pa približno 7,6 milijona evrov. Naložbo naj bi končali do 31. oktobra 2021, je navedla STA.

»Z izvedbo investicije se odpirajo možnosti krepitve tržnega potenciala vlagatelja na obstoječih trgih (Nemčija, Švica, Avstrija, Madžarska, Beneluks, Slovenija …), hkrati pa širitev na nove, zahtevne trge, predvsem Francijo, Veliko Britanijo, skandinavske države ter Severno Ameriko,« so poudarili na vladi, ki je projekt modularnih nizkoenergetskih montažnih objektov uvrstila tudi v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022.

STA, M. Ž.