V participativnem delu proračuna 26 projektov

27.11.2019 | 13:00

Na včerajšnji novinarski konferenci so predstavili tudi dogodke prazničnega decembra v občini Krško. (Foto: Občina Krško)

Krško - Tudi občina Krško je letos pristopila k participativnemu proračunu in vanj uvrstila 26 naložb od 52 projektnih predlogov, ki so jih predlagali občani in jih bodo izvedeli prihodnje leto. Zanje bodo namenili 140.000 evrov, razporejene pa so po sedmih območjih.

V začetku leta 2020 bo občinska uprava začela nov postopek participativnega proračuna, tudi tokrat bo med sedem območij razdelila 140.000 evrov oz. do 20.000 evrov na posamezno območje. Občani bodo lahko od 15. marca do 15. aprila podali projektne predloge, ki bodo morali ustrezati kriterijem. Nato jih bo pregledala za to imenovana komisija in pripravila seznam za glasovanje. V začetku junija 2020 bodo občanke in občani glasovali, izglasovane projekte pa bo občinska uprava izvedla v letu 2021, so pojasnili na občini.

Na včerajšnji novinarski konferenci ob koncu leta je krški župan Miran Stanko iztekajoče se leto ocenil kot uspešno. Med večjimi naložbami je izpostavil dokončanje krške obvoznice, začetek del za gradnjo prizidka in obnovo Valvasorjeve knjižnice Krško, obnovo in dozidavo OŠ Koprivnica, zaključek izgradnje komunalne infrastrukture v naseljih Gorica in Jelše, ureditev mestnih ulic na Vidmu, nov poslovilni objekt na krškem pokopališču, v zaključni fazi je izgradnja Podjetniškega inkubatorja v mestnem jedru, nadhod nad železniško progo v Krškem, obnovili so Hočevarjev mavzolej, začela se je obnova in gradnja prizidka gasilskega doma PGE Krško.

Podroben seznam izbranih naložb participativnega dela krškega proračuna za prihodnje leto je v priponki.

M. Ž.