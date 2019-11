Ostala brez avtomobilov

27.11.2019 | 10:30

Avtodom, ki je bil septembra letos uraden v Turčiji. (Foto: PMP Obrežje)

Črnomaljski policisti so med kontrolo prometa v Gabru ustavljali voznika Opel vectre, a znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. Policisti so voznika izsledili v okolici Črnomlja in med postopkom ugotovili, da 38-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli, o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in mu zaradi ostalih kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog v višini 2000 evrov.

Nekaj pred 18. uro pa so policisti PP Krško v Leskovcu pri Krškem ustavljali voznika Fiat punta, ki prav tako ni upošteval znakov policistov in je nadaljeval z vožnjo. Kršitelj je z avtomobilom zapeljal na odsek ceste, kjer potekajo dela in poškodoval podvozje avtomobila. Policisti so med postopkom ugotovili, da 22-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Na mejnem prehodu zasegli ukraden avtodom

V noči na ponedeljek je na mejni prehod Slovenska vas na izstop iz Slovenije pripeljal voznik avtodoma turških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avtodom septembra letos ukraden v Turčiji. Fiat ducato so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno državno tožilstvo.

Pot končal na državni meji

Na mejni prehod Rigonce je sinoči okoli 18. ure na izstop iz Slovenije pripeljal voznik kombiniranega vozila hrvaških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Ugotovljeno je bilo, da ima 40-letni kršitelj v litru izdihanega zraka 0,69 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, danes pa ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Požgal lovsko opazovalnico

V gozdu na območju Golobinjeka je nekdo med ponedeljekom in torkom požgal lovsko opazovalnico in povzročil za okoli 1000 evrov škode. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Škode za pet tisočakov

V naselju Podvinje na območju Brežic je včeraj med 16. in 18. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel zlat nakit. Škode je za okoli 5000 evrov.

Ob daljnogled

V okolici Kočevja je bilo vlomljeno v hišo, od koder je neznani storilec odtujil daljnogled in ostale predmete. Lastnika je oškodoval za okoli 100 evrov.

Irančana sta se skrivala v vagonu

Policisti PMP Dobova so včeraj med kontrolo tovornega vlaka, ki je iz Srbije prevažal koruzo, v enem izmed vagonov našli skrita dva državljana Irana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 22 tujcev

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Čateža ob Savi, Drežnika, Šutne in Gornjega Lenarta izsledili in prijeli 22 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 13 državljani Afganistana, štirimi državljani Alžirije, tremi državljani Irana, državljanom Maroka in državljanom Bangladeša še niso zaključeni.

M. Ž.