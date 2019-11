Že v 2. krogu pokala trije obračuni elitnih klubov

27.11.2019 | 11:45

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Na Rokometni zvezi Slovenije (RZS) so včeraj izžrebali pare 2. kroga Pokala Slovenije za člane, ki bo postregel s kar nekaj zanimivimi obračuni. Predviden termin tekem je 18. december.

Že na drugi stopnički slovenskega rokometnega pokalnega tekmovanja se bosta srečali zasedbi RK Celje Pivovarna Laško in RD Riko Ribnica, ki trenutno krojita sam vrh Lige NLB. Obračuna klubov iz elitne slovenske lige bodo v 2. krogu navijači spremljali tudi v Dobovi, kamor bo prišla zasedba iz Škofje Loke, in v Trebnjem, kjer bodo gostovali Ormožani, so sporočili iz RZS.

V žreb se je sicer podalo 29 članskih moštev, ki se jim bodo naknadno pridružili še trije zmagovalci prvega kroga pokalnega tekmovanja. V njem se bodo 4. decembra za napredovanje merili Škerjanc Jadran Hrpelje-Kozina in Sviš Ivančna Gorica, Črnomelj in Butan Plin Izola ter Brežice in Škofljica Pekarna Pečjak.

Pokal Slovenije:

1. krog (sreda, 4. decembra):

19.00 Škerjanc Jadran Hrpelje-Kozina - Sviš Ivančna Gorica (1. par)

19.00 Črnomelj - Butan Plin Izola (2. par)

19.30 Brežice - Škofljica Pekarna Pečjak (3. par)

2. krog (predvidoma sreda, 18. decembra):

Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož

Drava Ptuj - LL Grosist Slovan

Mokerc Ig - Rudar

Celje Pivovarna Laško - Riko Ribnica

zmagovalec 1. para 1. kroga - Krško

Moškanjci-Gorišnica - Maribor Branik

Kronos - Koper

Radeče papir Nova - Krka

Ajdovščina - Arcont Radgona

Alples Železniki - Grosuplje

Herz Šmartno - Dol TKI Hrastnik

Ljubljana - zmagovalec 3. para 1. kroga

Dobova - Urbanscape Loka

Sevnica - Pomurje

Cerklje-Radovljica - Gorenje Velenje

zmagovalec 2. para 1. kroga - Slovenj Gradec 2011

M. Ž.