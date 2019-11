Kdo uničuje naše gozdove?; Zakaj je občina odslovila dolgoletnega poveljnika CZ?

27.11.2019 | 17:55

Vožnja z motornimi vozili je v naravnem okolju zakonsko prepovedana in kazniva, a to nekaterih ne prepriča, da se ne bi predvsem v gozdove na območju Gorjancev in Kočevskega roga čedalje bolj množično podali predvsem z motorji za motokros pa tudi s štirikolesniki, terenci in pozimi z motornimi sanmi. Tako početje je ne le nezakonito, ampak tudi škodljivo in etično sporno. Kaj o tem pravijo strokovnjaki in tudi vi, nekateri naši bralci, preverite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Mirjana in Blaž Šukelj iz Leskovca v Podborštu, vasice v okolici Šentjanža, sta starša zelo posebne deklice Line, ki bi ji rada omogočila boljše in predvsem samostojnejše življenje, saj ima deklica, katere sestrica dvojčica je umrla kmalu po porodu, že od rojstva številne zdravstvene težave. Njeno zgodbo objavljamo v tiskanem Dolenjcu.

Občina Šentjernej že od januarja nima več dolgoletnega poveljnika Civilne zaščite (CZ) Joška Jakšeta, pa je to pricurljalo v javnost šele nedavno, ko je na občinski seji svetnik Franc Hudoklin pobaral občinsko vodstvo, ali se zaveda svoje odgovornosti na varnostnem področju, ko nima občinskega poveljnika. Jakše pravi, da razlogov za odstavitev ne pozna, saj da je delal vestno in odgovorno. Kako odgovarja župan Radko Luzar? Odgovore najdete v Dolenjskem listu, kjer tudi tokrat objavljamo še številne druge zgodbe iz naših krajev!