Cicibanov Kekec: Hišniki do strehe, otroci do varnejših sanitarij

27.11.2019 | 14:15

Ravnateljica Cicibana Jožefa Zec s simboličnim darilom za vrtčevske vzdrževalce, Bogdana, Boruta in Darka.

Vzdrževalci so z novim objektom pridobili boljše pogoje za delo, otroci Kekca pa varnejšo uporabo sanitarij, ki se nahajajo za objektom oz. tik ob vrtčevskem igrišču.

Novo mesto - »Dobili smo bolj varno okolje za zaposlene in otroke,« je bistvo prenove oz. novogradnje objekta za vrtčevsko vzdrževalno službo in otroških sanitarij povzela ravnateljica Cicibana Jožefa Zec. Ob najstarejšem novomeškem vrtcu, njihovi enoti Kekec, ki bo prihodnje leto praznovala 60-letnico, so na dopoldanskem odprtju nastopili otroci, ki so se predvsem stranišča ob vrtčevskem igrišču razveselili že septembra.

Kot je povedala ravnateljica, so leta 1960 ob gradnji vrtca v neposredni bližini postavili še t.i. gradbiščno barako, ki je kasneje služila za hrambo opreme Cicibanovih vzdrževalcev. Zob časa je temeljito načel leseni objekt s salonitno streho, vrtec pa si je že dve desetletji prizadeval, da bi otrokom ob igrišču omogočili še uporabo sanitarij.

»Če je bila na igrišču le ena vzgojiteljica, je bilo nemogoče otroka varno pospremiti ob cesti v vrtec za stranišče. To nam bo res olajšalo delo oz. omogočilo, da bomo več na igrišču,« je povedala ena od vzgojiteljic Kekca, v katerem je v treh skupinah dobrih 60 otrok. Na račun posegov v notranjosti vrtca, ko so pred dvema letoma s podrtjem zidu dobili večjo igralnico, so jih lahko sprejeli še devet več, a želja staršev po sprejemu je še več.

»Vendarle je prišlo leto 2018, ko smo pristopili k projektu, občina pa nam je pomagala in omogočila uporabo nadomestnih prostorov v Drgančevju, kamor so našli vzdrževalci preselili vso opremo. Staro stavbo smo nato porušili in postavili temelje, nakar nam je lani denarja zmanjkalo,« je potek orisala ravnateljica in nadaljevala, da so tako letos vsa investicijska sredstva Cicibana namenili dokončanju projekta: ko so malčke v poletnih mesecih preselili v matični Ciciban, je stekla gradnja nadomestnega objekta z novo streho in nadstreškom. »1. septembra so se otroci vrnili v Kekec in od tedaj imajo ob igrišču še sanitarije. Naši trije vzdrževalci postopoma selijo vso opremo in material nazaj, predvsem pa jim bo sedaj omogočeno bolj organizirano in lažje delo vzdrževanja vseh naših osmih enot,« je še dodala Jožefa Zec in vsem trem, Bogdanu, Borutu in Darku, podarila fotografije, ki prikazujejo razmere pred in po naložbi, skupaj vredni 70 tisočakov.

Današnjega odprtja se je s sodelavci udeležil tudi novomeški župan Gregor Macedoni, ki je malčke med drugim povabil, da prihodnji četrtek sv. Miklavža pričakajo na Glavnem trgu, ko bodo prižgali novoletno razsvetljavo in uradno odprli letošnji Veseli december.

Besedilo in fotografije: Mirjana Martinović

