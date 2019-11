Obvoznico naj bi odprli sredi decembra

27.11.2019 | 15:30

Nov most čez Savo so odprli 22. februarja letos. (Foto: B. B., arhiv DL)

Krško - V Krškem, kjer so februarja sprostili promet po novem savskem mostu, ki so ga postavili v okviru izgradnje tamkajšnje mestne obvoznice, bodo sredi decembra odprli še zadnji oz. južni krak obvoznice s krožiščem na desnem bregu Save pri Žadovinku. Glavna dela so že končali, te dni pa potekajo tehnični pregledi trase pri tovarni Vipap in južnega kraka, poroča STA.

Krški župan Miran Stanko je na torkovi novinarski konferenci povedal, da naj bi njen zadnji del in s tem celotno mestno obvoznico odprli predvidoma med 10. in 15. decembrom. Vrednost celotnega projekta je približno 14,5 milijona evrov, občina pa je prispevala približno tri milijone evrov. Za zadnji del obvoznice naj bi odšteli 6,3 milijona evrov.

Krško obvoznico so gradili po delih, celotna naložba pa je obsegala gradnjo savskega mostu pri hidroelektrarni Krško, severni del obvoznice ob železnici do tovarne Vipap, gradnjo dodatnega južnega oz. tretjega mostu čez Savo in južnega cestnega kraka proti Žadovinku, navaja STA.

Tedanji direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko je ob februarski sprostitvi prometa po tretjem mostu čez Savo v Krškem dejal, da bo celotna krška južna obvoznica stala dobrih 14 milijonov evrov, pri čemer bodo 8,7 milijona evrov stroškov pokrili z evropskim denarjem, občina pa bo zagotovila denar za ureditev pločnikov, razsvetljave in druge infrastrukture.

Župan Stanko je poudaril, da bodo s končanjem celotne naložbe oz. obvoznice razbremenili krško mestno jedro in tranzitni promet, ki dnevno dosega 10.000 vozil, z glavne posavske prometnice preusmerili na novo mestno obvoznico.

STA, M. Ž.